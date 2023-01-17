На полигоне в Ростовской области РФ ожидается прибытие подразделений с мобилизованными.

В России иностранным гражданам, которые находятся в очереди на получение российского гражданства, предлагают добровольно призываться в ряды вражеского войска и автоматически получить гражданство Российской Федерации.

Об этом сообщается в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18: 00. Отмечается, что в Москве осуществляется также давление на коммерческие структуры с целью финансовой поддержки вражеских вооруженных сил через перевод средств в размере от 10 млн рублей.

"Вместе с тем на полигоне Кадамовский Ростовской области РФ, с целью подготовки и дальнейшего комплектования частей и подразделений российских оккупационных войск, ожидается прибытие подразделений с мобилизованными. В первую очередь доукомплектование будет касаться частной военной компании "Вагнер" и отрядов "Барс", которые постоянно теряют личный состав в Украине", - рассказали в Генштабе.

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Война в Украине: потери РФ

Российские оккупанты несут колоссальные потери в живой силе. При этом редеют ряды как регулярной армии РФ, так и наемников. Так, по состоянию на 16 января россияне потеряли в Украине около 116 080 солдат.

Из-за невероятных потерь российские оккупанты продолжают завозить медиков из РФ в больницы на временно захваченных территориях Украины. Медучреждения переориентируют на лечение военных армии России.

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