Трамп - первый в истории США президент, которого фотографировали для уголовного дела.

Бывший президент США Дональд Трамп, как ранее обещал, сдался в четверг властям штата Джорджия, где против него открыто дело о вмешательстве в избирательный процесс. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Трамп провел чуть более 20 минут в американском аналоге СИЗО в округе Фултон, где у него взяли отпечатки пальцев, сфотографировали и провели другие формальные процедуры. После этого его отпустили под залог в 200 тысяч долларов, который он внес ранее.

Это стало уже четвертым таким формальным задержанием Трампа с начала года. Ранее подобные процедуры состоялись по трем другим уголовным делам, где он проходит как подозреваемый.

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Следует отметить, что Трамп стал первым в истории США президентом, который прошел процедуру формального ареста, тем более четыре раза.

Сам Трамп назвал пребывание в СИЗО "ужасным" и "очень печальным" опытом.

"За всю свою жизнь я ничего не знал об обвинениях, и теперь меня обвинили четыре раза. То, что здесь произошло, является пародией на справедливость. Мы ничего плохого не сделали. Я не сделал ничего плохого, и все это знают", – сказал он журналистам.

После непродолжительного задержания Трампа Офис шерифа округа Фултон, который оформлял подозреваемого, обнародовал протокольное фото Трампа, сделанное в СИЗО. Оно значительно отличается от типичных фото задержанных преступников и уже стало вирусным в США.

Сам Трамп также опубликовал эту фотографию в своем Твиттере с подписью "Вмешательство в выборы. Никогда не сдавайся". Само фото уже разошлось по Сети и стало базой для создания многочисленных мемов.

За что преследуют Трампа

В начале прошлой недели прокуратура штата Джорджия выдвинула Трампу и еще 18 его сообщникам комплексное обвинение в сговоре с целью незаконно отменить результаты президентских выборов 2020 года, на которых одержал победу Джо Байден.

Обвинительный документ содержит перечисление большого количества способов, которыми Трамп пытался отменить результаты выборов: попытки задействовать фальшивых выборщиков, предоставление ложных показаний, представление фальшивых документов и подделок, выдача себя за должностных лиц, компьютерные взломы и попытки повлиять на свидетелей и должностных лиц.

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