Financial Times: Кремль скрывает 70% смертей от коронавируса в России

Издание проанализировало официальные данные о смертности в Москве и Санкт-Петербурге, найдя большое количество умерших, которых российское правительство почему-то не учитывает.

Общенациональное количество смертей от коронавируса в России может быть на 70% больше, чем говорят официальные данные правительства. Кремлю не удалось остановить распространение COVID-19 несмотря на карантин, который длился семь недель.

Анализ Financial Times данных о смертности от всех причин в Москве, а также в Санкт-Петербурге, обнаружил, что в этом году в апреле в этих городах было на 2073 больше умерших, чем в среднем за последние пять лет. Официальные данные в столице и втором крупнейшем городе России говорят о лишь 629 погибших от COVID-19 за прошлый месяц, оставляя 1444 смертей ниже уровня нормальной смертности без рассмотрения. По состоянию на утро понедельника в России было официально зафиксировано 2009 смертей от коронавируса. Если к этой цифре прибавить тех, кого не учли, это увеличит российское общее количество потерь во время пандемии на 72%.

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В России запрещено публиковать или обсуждать "фальшивые новости" о пандемии. Критики говорят, это можно использовать для подавления независимых сообщений, которые противоречат официальным заявлениям правительства. Президент Владимир Путин неоднократно говорил гражданам, что пандемия "под контролем". Хотя союз врачей, связанный с оппозиционными активистами, утверждает, что правительство скрывает масштабы медицинского кризиса.

Кремль указал на официальные данные, которые говорят о большем количестве тестов и меньшей смертности, чем в других крупных странах, как на доказательство того, что пандемию удалось сдержать. Но министр здравоохранения РФ признал, что не все, кто умер, будучи зараженным коронавирусом, попадают в список жертв COVID-19. Издание Financial Times выявило дополнительную 1841 смерть в Москве в апреле, сравнивая нынешние официальные цифры со среднестатистическими за пять лет. Всю эту информацию опубликовали власти города. Это втрое больше официального подсчета за прошлый месяц на уровне 600 смертей. Москва - эпицентр российской эпидемии COVID-19. На нее приходится более половины от общего числа жертв болезни в стране. Доступные данные о смертности говорят, что в этом апреле она была самая высокая как минимум с 2010 года.

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Данные Санкт-Петербурга показали, что в апреле в городе было на 232 смерти больше, чем в среднем за последние годы. Хотя правительство утверждает, что в городе умерли 29 человек от коронавируса. Издание отмечает, что свои расчеты сделало лишь на основе данных Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому занижение количества жертв коронавируса на 72% в России - это только "сдержанная оценка". Если записи других городов покажут такую же разницу в официальных цифрах, это может стать доказательством того, что на самом деле жертв COVID-19 значительно больше, чем об этом говорят в Москве. Однако, официальные общенациональные данные будут опубликованы лишь в июне. Тем временем, Министерство здравоохранения России отказалось давать комментарии Financial Times.