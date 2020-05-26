Польша ослабляет масочный режим несмотря на рост числа жертв коронавируса

В Минздраве страны прогнозируют нормализацию ситуации до конца недели.

В Польше сегодня намерены обнародовать новые рекомендации относительно ношения защитных масок – когда, где и как люди должны будут их носить, а когда маску можно будет снять.

Как сообщило "Польское радио", об этом накануне заявил министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский. В то же время, по данным Министерства здравоохранения Польши, количество умерших от коронавируса в стране превысило в понедельник 1000 человек.

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По словам польского министра, кроме рекомендаций относительно масок, будут также решения "по организации свадеб и различных аспектов жизни". "Я думаю, что это очень ожидаемый поляками элемент", - отметил он.

Шумовский заверил, что ситуация в Польше сейчас "очень разная" относительно количества людей, зараженных коронавирусом. "Я убежден, что до конца этой недели ситуация нормализуется", - подчеркнул он.

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Министр здравоохранения при этом отметил, что эпидемия продолжается, хотя ситуация в Польше стабилизировалась.

В Польше в понедельник обнаружили 193 новых случая инфицирования коронавирусом. Общее число зараженных составляет 21631 лицо. В сообщении ведомства говорится также о смерти очередных 11 человек, у которых подтвердили патоген. Таким образом, количество умерших от коронавируса составило 1007 человек.

Как сообщал УНИАН, на днях Польша уже ослабляла карантинные ограничения.

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