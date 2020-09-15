В документе говорится, что несколько месяцев пандемии фактически отменили результаты, которых международные организации добивались годами.

Смертельная пандемия коронавируса отбросила мир в развитии на 20 лет назад.

Об этом говорится в большом ежегодном докладе, выпущенном в понедельник Фондом Билла и Мелинды Гейтс, передает русская служба BBC.

В документе говорится, что несколько месяцев пандемии фактически отменили результаты, которых международные организации добивались годами. Количество людей, живущих в крайней нищете, за это время выросло на семь процентов.

Кроме того, количество вакцинируемых от других болезней людей на планете упало на уровни 1990-х годов.

"Взаимно усугубляющие катастрофы" - так лучше всего описать пандемию Covid-19. Сначала появился сам вирус, потом правительства начали перераспределять ресурсы, чтобы с ним бороться, а затем люди перестали ходить к врачам из боязни заразиться: все это - элементы полноценной катастрофы в секторе здравоохранения", - говорится в докладе.

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Несмотря на все это, сам Гейтс уверен, что упущенное можно наверстать за два-три года при условии, что воскреснет индустрия туризма, а Всемирный банк предоставит пострадавшим странам кредиты на восстановление.

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Автор: УНИАН