В Израиле вводят новые жесткие ограничения на выходных из-за коронавируса

С вечера пятницы до утра воскресенья не будут работать ТРЦ, магазины, рынки, музеи и достопримечательности.

Правительство Израиля на заседании в пятницу, 17 июля, приняло решение о новых жестких ограничениях по всей стране во время каждых выходных, которые длятся с вечера пятницы до захода солнца в субботу.

Отныне в выходные будут закрыты все торгово-развлекательные центры, магазины, библиотеки, рынки под открытым небом, музеи, библиотеки и туристические достопримечательности. Также нельзя будет посещать пляжи. Исключениями в этом перечне стали продовольственные магазины и аптеки. Впрочем, ограничений на передвижение не будет. Правительство Израиля не сообщило, когда снимет эти ограничения, пишет DW.

Правительство также продлило и расширило долгосрочные ограничения. В частности, спортзалы и фитнес-клубы снова будут закрыты, а рестораны и кафе со следующего вторника смогут работать только на вынос или в режиме доставки.

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Новые ограничения имеют целью "предотвратить общую остановку работы в свете резкого роста заболеваемости на коронавирус", пояснили в правительстве страны. Впрочем, новые ограничения еще должен одобрить парламент.

Эти меры резко раскритиковали оппозиционные политики. А местные СМИ пишут о том, что некоторые владельцы ресторанов угрожают не придерживаться новых норм.

За последние сутки в Израиле сообщили о 1862 новых случаях заражения коронавирусом, накануне цифра была не намного ниже. В мае во время действия жестких ограничений в Израиле фиксировали крайне мало новых случаев заражения, впрочем, с июля их количество начало стремительно расти. На прошлой неделе ввели локдаун в кварталах пяти городов страны, среди которых и Иерусалим.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество зафиксированных случаев в Израиле составляет более 46546, умерли 387 людей с коронавирусом, а более 20,5 тысяч пациентов выздоровели.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро, 17 июля, количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире за сутки выросло более чем на 226 тысяч, превысив 13,3 млн.

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