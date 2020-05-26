Испания приходит в себя после COVID-19: граждане будут скорбеть по жертвам 10 дней

По всей Испании на зданиях и на военных кораблях будут приспущены флаги.

В Испании объявили 10-дневный траур по жертвам коронавируса, что является самым продолжительным трауром в истории демократии.

Об этом сообщает 20minutos.

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"Премьер-министр Педро Санчес объявил в эту субботу, что со следующего вторника исполнительная власть утвердит официальную декларацию официального траура по всей стране в память о жертвах Covid-19", - сказано в публикации.

По всей Испании на зданиях и на военных кораблях будут приспущены флаги. Это самый длинный период траура в истории демократии - с 1978 года.

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения Испании пересмотрело число случаев смерти от коронавируса в стране - оно стало меньше почти на 2000 человек. Сейчас в Испании - 26 834 умерших от COVID-19. Днем ранее было 28 752 человек.

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