В Испании среди больных COVID-19, медики составляют 20%

В Испании в пятницу, 24 апреля, среди больных на коронавирус было более 35 тысяч работников сферы здравоохранения - с 219,7 тысяч подтвержденных случаев.

В Испании медики составляют 20% от общего количества больных коронавирусом.

По данным отчета Европейского центра профилактики и контроля заболеваемости, обнародованного в четверг, в Испании медики составляют 20% от общего количества больных коронавирусом, что является самым высоким показателем в мире, сообщает El Pais.

Аналогичный показатель только в Ломбардии, эпицентре эпидемии в Италии, тогда как в целом в Италии медиков среди больных – 10%. В США этот показатель составляет 3%, в Китае – 3,8%.

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По данным министерства здравоохранения Испании на пятницу, 24 апреля, среди больных коронавирусом было более 35 тысяч работников сферы здравоохранения - с 219,7 тысяч подтвержденных случаев.

В Италии, по состоянию на четверг, врачей среди инфицированных было чуть менее 18 тысяч – с 189 973 подтвержденных случаев на эту дату.

Причиной такого большого количества больных среди испанских медиков называют недостаток защитного оборудования.

Как сообщал ранее УНИАН, не только в Испании медики составляют значительную долю больных коронавирусом. Например, в Молдове состоянию на 22 апреля медики составили более 20% всех больных - 658 с 2614 случаев, а по данным на 7 апреля – более четверти от общего количества зараженных.

Процент больных среди протестированных на вирус британских медиков также оказался выше, чем процент положительных результатов от общего количества тестов.

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