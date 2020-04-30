Откроют церкви и детские площадки: Меркель пообещала ослабление карантина в Германии

В то же время канцлер Германии призвала граждан к дисциплине.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня после переговоров с премьерами федеральных земель объявила о возможном дальнейшем ослаблении некоторых карантинных мер в стране.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Читайте такжеCNN: Китай доказывает, что после карантина кризис из-за COVID-19 только начинается

По ее словам, речь идет об открытии культурных учреждений (музеев), детских площадок, церквей.

6 мая Меркель планирует обсудить с представителями земель дальнейшие шаги по ослаблению карантина, в частности совместную стратегию по возобновлению работы школ, детских садов, спортивных залов. Вопрос открытия ресторанов будет обсуждаться уже в следующие недели, а вот вопрос отдыха немцев в других странах ЕС вообще еще не стоит на повестке дня, сказала она.

Пандемия COVID-19 еще долго будет представлять угрозу, поэтому "осторожность остается на повестке дня", предупредила Меркель. Она подчеркнула, что целью является замедление темпа заражения, чтобы система здравоохранения могла справиться с болезнью.

"На данный момент это нам удается", - отметила канцлер.

По словам Меркель, каждое послабление карантинных ограничений приводит к тому, что люди больше перемещаются в общественном пространстве, поэтому власть должна проверять влияние каждого шага по снятию ограничений на эпидемиологическую ситуацию. Она призвала граждан оставаться дисциплинированными - соблюдать дистанцию и правила гигиены.

Как сообщал УНИАН, Германия готовит инструкции для религиозных служб во время пандемии коронавируса, которые будут включать список ограничений. В частности, верующим запретят петь.