В Боснии карантинные ограничения по передвижению признали неконституционными

Конституционный суд обязал власти внести изменения в ограничения, введенные из-за коронавируса.

Конституционный суд Боснии признал ограничение передвижения молодежи в возрасте до 18 лет и лиц старше 65 лет неконституционным и нарушающим права человека.

Об этом сообщает N1.

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Отмечается, что соответствующее решение суд вынес, рассмотрев жалобы нескольких человек на карантинные меры, которые ввели власти Боснии и Герцеговины для борьбы с пандемией коронавируса.

Суд поставил, что оспариваемые постановления Главного управления гражданской защиты Боснии и Герцеговины о запрете передвижения лицам в возрасте до 18 лет и старше 65 лет нарушили право на свободу передвижения, гарантированное Конституцией.

Суд обязал правительство изменить ограничения на протяжении 5 дней после получения данного решения.

Согласно последним данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), в Боснии и Герцеговине зафиксировано 1 368 инфицированных коронавирусом, 53 случая были летальными.