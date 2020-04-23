В Боснии карантинные ограничения по передвижению признали неконституционными
Конституционный суд Боснии признал ограничение передвижения молодежи в возрасте до 18 лет и лиц старше 65 лет неконституционным и нарушающим права человека.
Об этом сообщает N1.
Читайте такжеТрамп временно остановил иммиграцию в США
Отмечается, что соответствующее решение суд вынес, рассмотрев жалобы нескольких человек на карантинные меры, которые ввели власти Боснии и Герцеговины для борьбы с пандемией коронавируса.
Суд поставил, что оспариваемые постановления Главного управления гражданской защиты Боснии и Герцеговины о запрете передвижения лицам в возрасте до 18 лет и старше 65 лет нарушили право на свободу передвижения, гарантированное Конституцией.
Суд обязал правительство изменить ограничения на протяжении 5 дней после получения данного решения.
Согласно последним данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), в Боснии и Герцеговине зафиксировано 1 368 инфицированных коронавирусом, 53 случая были летальными.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире