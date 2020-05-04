Трамп заявил, что узнал об угрозе COVID-19 только в конце января

Президент США заверяет, что разведка не докладывала о его коронавирусе ранее.

Президент США Дональд Трамп заявил, что впервые был проинформирован о масштабах пандемии нового коронавируса только в конце января.

Об этом он написал у себя в Twitter.

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"Разведка только что сообщила мне, что я был прав и они не поднимали тему коронавируса до конца января. Это было как раз перед тем, как я запретил въезд в США из Китая", - отметил Трамп.

При этом президент США добавил, что до того времени спецслужбы не относились серьезно к эпидемии коронавируса SARS-CoV-2.

Как сообщал УНИАН, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил о наличии "огромных доказательств", указывающих на то, что истоки пандемии коронавируса находятся в лаборатории в китайском городе Ухань.

По состоянию на утро 4 мая в мире зафиксировано более 3,5 миллиона лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли более 247 тысяч человек. Вылечились свыше 1,12 миллиона пациентов.