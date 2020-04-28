В Египте на три месяца продлили чрезвычайное положение

Соответствующее решение принял президент Египта.

В Египте из-за коронавируса продлили режим чрезвычайного положения еще на три месяца.

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Об этом сообщает Eg24.news.

Как сообщается, президент Абдул-Фаттах Ас-Сиси издал постановление, объявляющее чрезвычайное положение на всей территории страны в течение 3 месяцев, начиная с 28 апреля.

Решение было опубликовано в официальной газете после консультаций с Кабинетом министров и с учетом условий безопасности и здоровья, которые переживает страна.

Как сообщал УНИАН, количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 3 млн человек. Больше всего заболевших зарегистрировали в США, Испании и Италии. По состоянию на сегодняшнее утро от болезни умерло 211 167 человек.