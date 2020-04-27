Хуже, чем в Ухане: в Индонезии нашли рынок с летучими мышами и крысами (фото 18+)

Помимо летучих мышей на ринке торгуют крысами, собаками, рептилиями и другими дикими животными.

В Индонезии нашли рынок, на котором продают мертвых летучих мышей и крыс.

Об этом сообщает Daily Mail.

Читайте такжеСМИ узнали, что разведка США предупреждала о "катастрофическом" событии в Ухане

Рынок, который называют самым секретным в стране, показал изданию известный в Британии предприниматель Евгений Лебедев. Помимо летучих мышей на ринке торгуют крысами, собаками, рептилиями и другими дикими животными.

"Как все мы знаем, вполне вероятно, что COVID-19 пошел от летучей мыши на рынке морепродуктов в Ухане. Сколько еще предупреждений нам нужно? Летучие мыши являются носителями всех видов вирусов и патогенов. Есть даже сообщения о том, что местные власти обнаружили еще один штамм коронавируса у летучих мышей Томохона в 2018 году", – пишет Лебедев.

Как сообщал УНИАН, на днях в эфире американского Fox News заявили, что смертельный коронавирус COVID-19 был искусственно создан в лаборатории в китайском городе Ухань.

Источники телеканала сообщают, что нулевым пациентом стал один из сотрудников лаборатории, который затем распространил вирус среди населения. Вирус якобы был передан человеку от летучей мыши в лаборатории. В то же время, по данным телеканала, на рынке в Ухане никогда не продавали летучих мышей.

Читайте также: