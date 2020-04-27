Хуже, чем в Ухане: в Индонезии нашли рынок с летучими мышами и крысами (фото 18+)
В Индонезии нашли рынок, на котором продают мертвых летучих мышей и крыс.
Об этом сообщает Daily Mail.
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Рынок, который называют самым секретным в стране, показал изданию известный в Британии предприниматель Евгений Лебедев. Помимо летучих мышей на ринке торгуют крысами, собаками, рептилиями и другими дикими животными.
"Как все мы знаем, вполне вероятно, что COVID-19 пошел от летучей мыши на рынке морепродуктов в Ухане. Сколько еще предупреждений нам нужно? Летучие мыши являются носителями всех видов вирусов и патогенов. Есть даже сообщения о том, что местные власти обнаружили еще один штамм коронавируса у летучих мышей Томохона в 2018 году", – пишет Лебедев.
Как сообщал УНИАН, на днях в эфире американского Fox News заявили, что смертельный коронавирус COVID-19 был искусственно создан в лаборатории в китайском городе Ухань.
Источники телеканала сообщают, что нулевым пациентом стал один из сотрудников лаборатории, который затем распространил вирус среди населения. Вирус якобы был передан человеку от летучей мыши в лаборатории. В то же время, по данным телеканала, на рынке в Ухане никогда не продавали летучих мышей.
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