Bloomberg: Новая геополитическая карта мира будет начерчена за следующие полгода

Пандемия коронавируса усилила и ускорила глобальные тенденции, которые разрывали мировой порядок, начертанный после Второй мировой войны.

В июле 1945 года в конце Второй мировой войны, лидеры США, Великобритании и СССР собрались в прусском королевском дворце в Потсдаме на окраинах Берлина, чтобы договориться о новом глобальном порядке. Тогда была заложена основа для Холодной войны.

В то время, как посетители в масках посещают специальную выставку, посвященную 75-й годовщине той конференции, геополитическая карта мира снова меняется. Но на этот раз причиной изменений стал коронавирус, который канцлер Германии Ангела Меркель назвала самым большим вызовом послевоенной эры. Об этом пишет Bloomberg, напоминая, что прошло уже полгода под давлением пандемии, в течение которых правительства боролись с кризисом в сфере здравоохранения, экономическим кризисом, кризисом институциональной легитимности. И все это на фоне роста геополитической вражды.

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"Из того, как эти тектонические изменения кристаллизуются в следующие шесть месяцев, начнется долгий путь к определению пост-вирусной эры", - пишет издание.

Тенденции, которые были заметны еще до COVID-19, усилились и ускорились. Китай, наращивая силу, становится все более напористым и конфликтует с другими странами: от Канады до Австралии. США - супердержава, которая сохраняла свою позицию со времен Потсдама - все больше замыкается в себе на фоне того, как вирус давит на американское население и экономику перед президентскими выборами, намеченными на ноябрь.

"Много структурных проблем в международном порядке становятся ярко выраженными", - сказал глава Колледжа национальной безопасности Австралийского национального университета Рой Медкаф.

Он добавил, что много разных точек давления: от провала лидерства до отсутствия доверия к правдивости информации, - переплетаются и формируют "определенного рода идеальный шторм".

"Большое испытание на самом деле заключается в том, сможем ли мы пережить следующие 6-18 месяцев, чтобы эти кризисы не обострились", - сказал Мелкалф.

В Потсдаме ключевой динамикой была идеологическая борьба между коммунистической и капиталистической системами, которые представляли Москва и Вашингтон. СССР под руководством Иосифа Сталина после Второй мировой войны занял позицию супердержавы, в то время как американский президент Гарри Трумэн продемонстрировал технологическое и военное превосходство США, прямо на конференции отдав приказ сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

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Бывший Госсекретарь Генри Киссинджер назвал современное противостояние между США во главе с Дональдом Трампом и Китаем Си Цзиньпина с "предпосылками" новой Холодной войны. Историк Нил Фергюсон считает, что эта война уже началась. Большинство считает, что победа Джо Байдена на президентских выборах, скорее всего, остановит упадок американо-китайских отношений.

По мнению же Медкалфа, чья книга "Индо-Тихоокеанская империя" оценивает стратегическое противостояние в регионе, определяющая проблема - это не реакция США на китайский подъем, а то, готовы ли "игроки посередине", такие как Индия, Австралия, Япония и Европа, взять на себя риски, чтобы защитить международный порядок и работать вместе над этой целью.

Проблема в том, что очевидного форума для обсуждения мира после пандемии нет. G7 в подвешенном состоянии, поскольку Трамп, который должен провести нынешнюю встречу лидеров группы, ставит под сомнение, кто имеет право принимать в ней участие. Запланированная на сентябрь встреча лидеров Евросоюза с Си Цзиньпином отложена на неопределенное время. Судьба саммита G20 под председательством Саудовской Аравии тоже неизвестна.

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ООН, основанная в 1945 году для предотвращения новых войн, потеряла способность функционировать. Россия и Китай, которые принадлежат к пятерке стран с правом вето, заблокировали очередную резолюцию на этой неделе. На этот раз она касалась Сирии. Причины для конфликта с Пекином тем временем вдруг появились везде. Китай еще в начале года завоевал широкие симпатии и медицинскую поддержку, поскольку стал первой страной, которая пострадала от коронавируса. Но он отбросил эту доброжелательность.

Он спорит с Австралией на тему происхождения вируса, с Канадой - из-за задержания исполнительного директора Huawei Менг Ванжоу, а с Индией - из-за спорной границы. Япония и Евросоюз пытаются стать менее зависимыми от Китая, поскольку старые сети снабжения оказались слишком ненадежными под давлением вируса. Германия и Австралия оказались в клубе тех, кто пытается ужесточить законодательство для защиты от хищнического инвестирования со стороны Китая. Европейский подход к Пекину становится все жестче. Об этом сказала директор Rhodium Group в Париже Агата Кратц.

"Мы продвигаемся быстрее, чем другие наши коллеги и страны-партнеры, включая США, на многих фронтах", - сказала она.

Эксперт указала на политические решения ЕС относительно проблем конкуренции, опубликованные в июне, которые сильно повлияли на позицию блока в отношении Китая. Китайский закон о национальной безопасности в Гонконге вызвал глобальное раздражение тем, как Пекин вмешивается в независимость бывшей британской колонии. Это стало причиной острого конфликта с Лондоном.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается отменить решения, принятые ранее, и исключить Huawei со своих сетей 5G. Посол Китая в Лондоне пригрозил британской стороне "последствиями". Правительство Джонсона также предложило упрощенную процедуру получения гражданства Великобритании для жителей Гонконга.

Старший научный сотрудник "Немецкого фонда Маршалла" Ульрих Шпек сравнил символизм жесткого поведения Китая в Гонконге с блокадой Берлина Красной армией в 1948-1949 годах. Это был момент, который указал на реальность, что США и СССР более не союзники, а ожесточенные враги. Очень высокое напряжение установилось также в отношениях с Тайванем и в спорных частях Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей.

"Китай полагает, что США потеряли мантию лидерства в Азиатско-тихоокеанском регионе, если не в мире. Поэтому Китай считает это возможностью получить выгоду в некоторых горячих точках в своей части мира", - сказал старший научный сотрудник ISEAS Yusof Ishak Institute в Сингапуре Уильям Чонг.

Он опасается, что противостояние между США и Китаем или между Японией и Китаем перерастет в открытый конфликт из-за того, что некоторые "командиры на местах с радостью нажали бы на курок".

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История усеяна непредсказуемыми последствиями. И Потсдамская конференция не была исключением. На протяжении 16 дней Трумэн, Сталин и Черчилль решали судьбу Германии и спорили о западных границах Польши, а также строили позиции, которые сильно повлияли на будущее Ближнего Востока, Китая, Японии и Кореи. Перенос польской западной границы для компенсации потерянной территории на востоке, а также "устранение" этнических немцев из Восточной Европы привели к массовому выселению 20 миллионов людей.

Менее чем через год после того Черчилль, которого в Потсдаме заменил Клемент Эттли после выборов, заявил о Железном Занавесе, который появился посреди Европы. В 1950-х годах война вспыхнула на Корейском полуострове между коммунистическим севером, который поддерживал СССР, и югом, которому помогали США. Много намеченных тогда линий можно проследить и сегодня. Коронавирус их только подчеркивает.

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