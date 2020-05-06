Эстония смягчает карантинные ограничения: открывает школы, церкви и музеи

Обучение в школах и вузах возобновится с 15 мая.

Правительство Эстонии решило отменить ряд карантинных ограничений, возобновив работу школ, церквей, спортивных объектов и других учреждений.

Об этом сообщает ERR.

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Отмечается, что с 10 мая разрешено проводить богослужения и религиозные мероприятия.

Уже 11 мая откроются магазины, предприятия сферы услуг и общественного питания в торговых центрах (кроме игровых комнат, кинотеатров, боулингов). Тогда же возобновится работа музеев и выставок.

С 15 мая в Эстонии восстановится контактное обучение в общеобразовательных школах, учреждениях профессионального образования, вузах, а также откроются молодежные центры.

Начиная с 18 мая будет разрешено проводить публичные собрания.

Условием для постепенного смягчения ограничений остается соблюдение правила 2+2, личной гигиены, а также правил поведения при эпидемии (не выходить из дома в случае болезни и не собираться большими группами).

Как сообщал УНИАН, с 4 мая ряд стран начал смягчать или отменять ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Речь идет, в частности, о Сербии, Италии и Польше.