Резкое сокращение количества новорожденных за более чем 9 месяцев с начала пандемии зафиксировали, в частности, во Франции, Италии и Испании.

Проблема не только в том, что очень много людей умирают из-за пандемии коронавируса. Несколько стран Европы заметили, что дети тоже начали существенно реже рождаться.

Национальный институт статистики Франции был одним из первых, кто опубликовал цифры о количестве младенцев, рожденных в январе этого года, то есть через 9 месяцев после введения первого локдауну в стране из-за COVID-19. Как пишет Financial Times, эти оценки указали на резкое сокращение рождаемости. Цифры говорят, что во Франции родилось 53,9 тысяч детей. И это на 13% меньше, чем в январе 2020-го.

Читайте такжеCNN: Население Земли начнет сокращатьсяФранция традиционно считается страной с самым высоким уровнем рождаемости в Евросоюзе. Нынешнее сокращение показателя - наибольшее со времен резкого завершения "бэби-бума" в 1970-х. Также в декабре количество младенцев было на 7% меньше по сравнению с аналогичным месяцем в 2020-м. Всего во Франции за год родилось 735 тысяч детей. И это самое малое со времен конца Второй мировой войны.

"Существуют фантазии о том, что пары, запертые дома, будут заводить больше детей. Но это идиллический взгляд на вещи. На самом деле есть те, кому трудно быть вместе все время", - сказала Анн Соляз из французского Национального Института демографических исследований (INED).

Данные также свидетельствуют о резком сокращении количества младенцев в Испании и Италии, которые и без того страдают от проблемы старения населения. Доказательства указывают на аналогичные тенденции в Великобритании и США. Financial Times объясняет, что обвал рождаемости в индустриализированных экономиках после пандемий или экономических кризисов, например, после Великой депрессии в 1930-х или нефтяного кризиса 1973-го, - это не то, что удивляет демографов. Потенциальные родители обычно слишком встревожены проблемами трудоустройства и собственной способности обеспечить потомство.

"Отличие только в том, что на этот раз падение рождаемости очень велико. Оно беспрецедентно, так же, как и кризис", - сказал директор INED по вопросам исследований Арно Ренье-Лоайе.

Он указал на "большие страдания" и "климат страха", которые царили в течение последнего года. Люди переживали не только за свое состояние, но и также из-за риска для детей заболеть из-за коронавируса.

Читайте такжеВ Италии рождаемость упала до исторического минимумаИталия, которая первой в Европе ощутила на себе удар COVID-19 в полную силу, зафиксировала обвал рождаемости на 21,6% в декабре, то есть через 9 месяцев после первого локдауну в стране. Всего же в 2020 году Национальное агентство статистики Италии (Istat) насчитала около 400 тысяч новорожденных. И это на 20 тысяч меньше, чем на год раньше. При этом, Рим зафиксировал 647 тысяч смертей от COVID-19. Разница между показателями крупнейшая со времен пандемии испанского гриппа в 1918 году.

Istat связывает обвал рождаемости с резким сокращением количества свадеб в стране, которых уменьшилось более чем на 50% в первые 10 месяцев прошлого года. Это означает, что пары были менее склонны заводить детей до брака. Франция тоже зафиксировала меньшее количество свадеб прошлого года. По сравнению с 2019-м их было на 34% меньше. Причиной могло стать то, что изначально свадьбы были запрещены условиями карантина, а позже появились ограничения на количество гостей.

Рекордный обвал рождаемости на фоне пандемии наблюдался также в Испании. В годовом сравнении он составлял 22%. А в январе в стране родилось на 23% меньше детей, чем в аналогичном месяце на год раньше. Если "бэби-банкротство" сохранится на дольше, это будет иметь серьезные последствия для обществ и экономик. Явление повлияет на все: от иммиграции до образования и пенсий.

Читайте такжеКоличество населения в мире практически перестанет расти до 2100 года – экспертыХотя явление не обязательно глобальное по характеру. Пандемия, например, вызвала бум рождаемости на Филиппинах. Хотя в ООН предостерегают, что трудности с доступом к контрацептивам и медицинскому уходу привели к повышению количества нежелательных беременностей и детских смертей.

Также есть признаки того, что в некоторых странах Северной Европы COVID-19 либо никак не повлиял на рождаемость, либо, наоборот, повысил ее. Швеция зафиксировала сокращение количества новорожденных на 6,4% в январе. Но Нидерланды и Финляндия столкнулись с небольшим ростом рождаемости в январе.

Издание отмечает, что COVID-19 не ударил по странам Северной Европы так сильно, как по другим регионам. Это может объяснить, почему здесь количество новорожденных выше. Вопросом остается то, будут ли обвалы рождаемости временным явлением или они станут тенденцией. Ренье-Лоайе замечает, что обычно после окончания кризиса уровень рождаемости тоже возвращается к уровню, который был до нее, или же даже становится выше. Но демограф из Испанского национального совета исследований Тереза Кастро считает, что к концу 2021 года обвал рождаемости может стать очень большим.

"Не думаю, что это временный феномен. Неопределенность - одна из главных причин, почему люди не заводят детей. И люди до сих пор имеют дело с серьезной неопределенностью в вопросах здоровья и особенно экономики", - пояснила она.

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Перевод: Лесь Дымань