Король Саудовской Аравии госпитализирован с воспалением

Королю Салману ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауду сейчас 84 года.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд был госпитализирован.

Монарх пройдет медицинское обследование из-за воспаления желчного пузыря, сообщает НВ со ссылкой на Saudi Press Agency.

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Королю Салману сейчас 84 года. Он взошел на престол в 2015 году после смерти предыдущего короля Абдаллы. Наследным принцем при этом был назначен его брат Мукрин ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

В апреле 2020 года сообщалось, что более 150 членов королевской семьи в Саудовской Аравии заразились коронавирусом. Тогда Салман самоизолировался во дворце на острове в Красном Море.

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