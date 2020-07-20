Король Саудовской Аравии госпитализирован с воспалением
09:45, 20 июля 2020Мир
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Королю Салману ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауду сейчас 84 года.
Салман ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд / REUTERS
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд был госпитализирован.
Монарх пройдет медицинское обследование из-за воспаления желчного пузыря, сообщает НВ со ссылкой на Saudi Press Agency.
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Королю Салману сейчас 84 года. Он взошел на престол в 2015 году после смерти предыдущего короля Абдаллы. Наследным принцем при этом был назначен его брат Мукрин ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.
В апреле 2020 года сообщалось, что более 150 членов королевской семьи в Саудовской Аравии заразились коронавирусом. Тогда Салман самоизолировался во дворце на острове в Красном Море.
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