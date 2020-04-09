New York Times: Принц Саудовской Аравии госпитализирован из-за коронавируса

Клиники в Эр-Рияде готовятся принимать больше членов королевской семьи с COVID-19.

Более чем через шесть недель после того, как Саудовская Аравия сообщила о первом случае заражения, коронавирус нанес удар в сердце большой королевской семьи.

Саудовский принц, который занимает должность губернатора провинции Эр-Рияд, попал в отделение интенсивной терапии с COVID-19. Несколько десятков других членов королевской семьи тоже заболели, - пишет New York Times. Врачи в элитной клинике, которая обслуживает династию Аль-Сауд, готовят 500 больничных коек на случай заражения монархов страны и приближенных к ним людей. Об этом говорится во внутреннем документе о "высокой тревоге", который разослало руководство клиники. Документ оказался в руках журналистов.

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"Есть распоряжение готовиться принимать VIP со всей страны", - говорится в документе администрации Специалистской больницы и исследовательского центра Короля Фасала, который получили врачи.

"Мы не знаем, сколько будет случаев, но мы должны быть в состоянии высокой готовности", - говорится в сообщении, в котором также сказано, что "все хронические пациенты должны покинуть клинику как можно скорее". Лишь "случаи чрезвычайной важности" можно лечить. Также все больные члены персонала будет лечиться в менее элитной больнице, чтобы освободить место для королевской семьи.

New York Times пишет, что около 150 членов монаршей династии контактировали с коронавирусом включительно с теми, кто находится на низших звеньях. Об этом изданию рассказал источник, близкий к семье. 84-летний король Салман уединился ради своей безопасности во дворце на острове вблизи города Джедда в Красном море. Его сын 34-летний крон-принц Мохаммед бин Салман, который фактически управляет страной, вместе со многими своими министрами переехал в отдаленное место на том же побережье, где он обещал построить футуристический город Неом.

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Сообщается, что заразился коронавирусом и теперь лечится принц Фейсал бин Бандар бин Абдулазиз Аль-Сауд, который управляет провинцией Эр-Рияд. О его заболевании сообщили два врача со связями в элитной клинике, а также еще два источника, приближенные к королевской семье. Бывший военный офицер, которому больше 70 лет, - племянник короля Салмана и внук основателя современного королевства Саудовская Аравия. Будучи губернатором Эр-Рияда, он занимает должность, которая ранее принадлежала любимому сыну бывшего короля Абдуллы, а перед тем королю Салману.

Королевская семья Саудовской Аравии включает тысячи принцев, многие из которых постоянно путешествуют в Европу. Врачи, приближенные к династии, рассказали New York Times, что некоторые из них могли привезти коронавирус с собой из таких поездок.