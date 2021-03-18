США просят помощи в розыске Килимника, который обсуждал с экс-руководителем предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом план автономии на востоке Украины во главе с Януковичем.

Федеральное бюро расследований США объявило вознаграждение в размере до 250 тысяч долларов за сведения о разыскиваемом уроженце Украины с паспортом Российской Федерации Константине Килимнике.

Об этом сообщается на сайте ФБР в отношении наиболее разыскиваемых лиц.

"Константин Викторович Килимник разыскивается ФБР за то, что примерно в период с 23 февраля 2018 года по апрель 2018 года в Вашингтоне (округ Колумбия) и в других местах он препятствовал осуществлению правосудия и вступил в преступный сговор, целью которого было препятствование осуществлению правосудия", - говорится в сообщении.

Также в обвинительном акте от 2018 года, который был издан Федеральным окружным судом США в Вашингтоне, утверждается, что Килимник "сознательно и намеренно пытался убедить другого человека действовать в его интересах, используя коррупционные методы, чтобы повлиять на содержание показаний этого человека, задержать предоставление показаний этим человеком, или сделать так, чтобы этот человек не предоставил показания во время официальных заседаний".

При этом отмечается, что Килимник работал и предоставлял услуги посредника украинским и российским бизнесменам и политикам.

"Килимник, который по оценкам ФБР связан с российской разведкой, вероятно, способствовал многомиллионной кампании по лоббированию в США, вероятно, по указанию правительства Украины, и при этом не предоставил необходимых по закону документов, раскрывающих эту информацию", - говорится в сообщении.

В то же время, 8 июня 2018 года Федеральный окружной суд США в Вашингтоне выдал ордер на арест Килимника после того, как ему были предъявлены обвинения в препятствовании правосудию и сговоре с целью препятствования осуществлению правосудия.

Отмечается, что Килимник родился 27 апреля 1970 года в Кривом Роге Днепропетровской области. Он имеет российское гражданство.

ФБР объявляет вознаграждение за сведения, которые могут помочь арестовать Килимника.

Также об этом сообщило американское посольство в Украине сообщило в Twitter.

Его обвиняют во вступлении в преступный сговор с целью совершения мошенничества против США.

"Вместе с Андреем Деркачем и другими связанными с российской разведкой лицами он пытался повлиять на выборы в США и навредить связям Украины и Соединенных Штатов", - отметили в посольстве.

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Вмешательство в американские выборы: роль Килимника и Манафорта

В 2019 году в США был опубликован доклад относительно российского вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, в котором говорилось, что Константин Килимник обсуждал с Полом Манафортом, бывшим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа и экс-советником бывшего президента Украины Виктора Януковича, план автономии на востоке Украины во главе с Януковичем. По данным ФБР, Килимник в 1997 году получил американскую визу для поездок в США на основе российского дипломатического паспорта.

"Манафорт и Килимник обсуждали план по урегулированию текущих политических проблем в Украине путем создания автономной республики в ее более индустриализованном регионе, на Донбассе, и избрания Януковича - украинского президента, лишенного полномочий в 2014 году, - на управление этой республикой", - говорилось в докладе.

Этот план, как позже признал Манафорт, имел целью тайные закулисные возможности для России контролировать восточную Украину.

В 2019 году американские правоохранители считали, что Килимник находится в России.

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Авторы: Олег Давыгора, Виталий Саенко