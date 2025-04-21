Туристов не впустили на территорию, что вызвало волну разочарования.

Итальянский памятник древнеримской архитектуры Колизей закрыли из-за визита семьи вице-президента США Джей Ди Вэнса. Правозащитники возмущены и планируют обратиться в суд.

Как сообщает ANSA, общественная организация Codacons подает жалобу в прокуратуру Рима из-за неожиданного закрытия Колизея. Достопримечательность закрыли раньше запланированного из-за визита семьи вице-президента США.

"Это проявление неуважения к туристам, которые купили билеты или ждали в очереди. Мы хотим узнать, не нарушили ли чиновники закон, ведь это может выглядеть как срыв публичной услуги", – заявил глава Codacons Карло Риенци.

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Отмечается, что во вторник организация планирует официально обратиться в прокуратуру с просьбой начать расследование и установить виновных.

По информации СМИ, в Колизей приехала только жена вице-президента США, а сам американский чиновник остался в Villa Taverna. Закрытие объекта произошло из соображений безопасности.

Справка УНИАН. Колизей или амфитеатр Флавиев – памятник древнеримской архитектуры, одно из самых грандиозных и известных сооружений античного мира. Оно расположено в Риме, в низине между Эсквилинским, Палатинским и Целийским холмами. Строительство амфитеатра было начато по приказу императора Веспасиана в 72 году н. э. и завершено в 80 году н. э. уже при правлении его сына, Тита. Главным архитектором предположительно был Квинитий Атерий. На момент завершения строительства был самым вместительным амфитеатром в мире – вмещал до 50 тыс. зрителей. Колизей действовал с 80 по 404 годы, преимущественно как место гладиаторских боев, зрелищных битв с животными и публичных казней.

В Италии туроператоров оштрафовали из-за спекуляции c билетами в Колизей

Как писал УНИАН, антимонопольный орган Италии (AGCM) оштрафовал компанию по продаже билетов и шесть туроператоров почти на 20 миллионов евро за практику накопления билетов, ограничивающую доступ к Колизею.

В начале апреля стало известно, что под штрафные санкции попала компания CoopCulture, руководившая официальными продажами билетов в памятник до 2024 года. Кроме того, оштрафованы туроператоры Tiqets International B.V., GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders Limited и Musement S.p.A.

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