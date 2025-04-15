После инцидента вице-президент отшучивался, что просто не хотел отдавать этот трофей.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вляпался в курьезный инцидент. Высокопоставленный чиновник сломал кубок во время награждения университетской команды штата Огайо по американскому футболу, сообщает ABC News.

Отмечается, что команду Buckeyes награждали после победы в североамериканской студенческой лиге NCAA по американскому футболу. В церемонии награждении принимали президент США Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс.

Вице-президент пытался взять кубок, чтобы вручить его Buckeyes, но 15-килограммовый трофей неожиданно разломился на две части.

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"Я не хотел, чтобы трофей достался кому-то другому после меня, поэтому решил его разбить", - пошутил Вэнс в Х после инцидента.

Победа Buckeyes

В январе 2025 года команда Ohio State Buckeyes завоевала свое девятое национальное футбольное первенство, победив Notre Dame со счетом 34-23 в финале College Football Playoff.

14 апреля игроки посетили Белый дом, где их встретили президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс. После награждения команда подарила Трампу футболку с надписью Trump 47.

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