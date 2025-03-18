Американский президент даже объяснил, почему пошел на такой шаг.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что ссора с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Овальном кабинете была запланирована как часть стратегии давления на Украину.

Об этом американский президент сказал во время разговора с журналистами. "Нам нужно было заставить Украину делать правильные вещи. Это была не простая ситуация. Вы увидели небольшую сцену в Овальном кабинете, но я думаю, что сейчас они делают правильные вещи, и мы пытаемся достичь прекращения огня, а затем и соглашения о мире", - объяснил мотив своего поступка Трамп и добавил, что считает его правильным.

Кроме того, отвечая на вопрос об остановке предоставления Украине оружия и разведданных, Трамп заявил, что это решение, по его мнению, не имело никаких последствий для ВСУ в Курской области России. "Совсем нет. Совсем наоборот. Вы должны понимать, что если я вижу, как кто-то делает что-то плохое, что приведет к большому количеству смертей, единственная причина, почему я вмешиваюсь - это человечность. Я вмешиваюсь ради человечности, потому что там гибнет много людей", - высказал свое мнение Трамп.

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Ссора Трампа и Зеленского

Конфликт между Зеленским и Трампом во время встречи в Белом доме мог быть намеренно спровоцирован американской стороной. Такое мнение высказал будущий канцлер Германии Фридрих Мерц. "На этой встрече в Овальном кабинете была не спонтанная реакция на слова Зеленского, а, очевидно, спровоцированная эскалация. Я был несколько удивлен тоном разговора - он не принес никакой пользы", - прокомментировал Мерц.

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