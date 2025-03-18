Российский диктатор добавил новые требования, которые повторяют его ультиматумы, отметил Александр Мережко.

Вопрос введения 30-дневного перемирия сильно зависит от сегодняшнего разговора между Трампом и Путиным. Такое мнение в эфире "Радио Свобода" высказал председатель комитета по международной политике Верховной рады Александр Мережко.

"Я не вижу никакого прогресса. Ведь сегодня мы видим какую картину. Украина абсолютно без всяких условий согласилась на предложение Трампа о прекращении огня. А Путин, по сути, уже отказался. Он добавил дополнительные требования, которые повторяют его ультиматум. Я надеюсь на то, что мы получим какой-то конкретный ответ, принимает ли Трамп отказ Путина или нет", - сказал Мережко.

Он также отметил, что для Украины очень важна реакция Трампа на те или иные заявления Путина. В частности, это касается того, действительно ли президент США готов усилить санкции против Москвы, как он это обещал сделать ранее.

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"У Трампа остаются надежды на этот разговор с Путиным. Чтобы задать дополнительные вопросы и получить конкретный ответ. Который должен заключаться в следующем - или Путин без всяких требований соглашается на предложение Трампа, или нет. То есть да или нет. Это самое важное Трампу услышать от Путина. А потом мы будем видеть, какая будет реакция Трампа. Выполнит ли он те обещания, о которых он говорил. Что в случае отказа Путина он будет оказывать давление на Россию", - добавил Мережко.

Мирные переговоры: важные новости

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что многие элементы по окончательному соглашению между Украиной и Россией уже были согласованы. Кроме того, он заявил, что переговоры по войне в Украине переходят к "критической стадии".

В то же время Трамп признал, что его конфликт с Зеленским в Белом доме был частью давления на Киев. Сам конфликт он назвал "небольшой сценой", которая привела к тому, что сейчас Украина "делает правильные вещи".

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