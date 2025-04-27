Дальнейшие действия Кремля в отношении Курщины покажут, действительно ли Путин хочет перемирия, считает Павел Лакийчук.

Президент РФ Владимир Путин дал приказ начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову вытеснить Силы обороны Украины из Курской и Белгородской областей в течение действия так называемого "Пасхального перемирия". Об этом в эфире "Киев 24" заявил руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук.

"Перемирие" так называемое прошло, уже поминальное воскресенье наступает. А задача Путина не выполнена. Герасимову остается только врать, говорить, что он все выполнил. К сожалению, бои на Курщине в последние дни носили очень ожесточенный характер. К счастью, полностью выполнить свои задачи им не удалось. Наши силы продолжают удерживать большую численность вражеских десантников, морпехов", - сказал Лакийчук.

Он также рассказал, как дальше РФ может задействовать войска, которые держит на Курщине. По словам эксперта, все зависит от того, насколько Путин на самом деле заинтересован в мирных договоренностях.

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"Если Путин заинтересован в длительном продолжении войны, то основой его наступательных действий остается наступательная операция в Донецкой области. Там нужны резервы... И эти силы будут переброшены туда. И тогда будет понятно, что для Путина мирные переговоры - это ширма для продолжения войны как минимум в течение года. Если он откажется от "журавля в небе", они попытаются продолжить наступательную операцию для захвата полосы вдоль Сумщины и Черниговщины", - добавил Лакийчук.

Операция ВСУ в Курской области: важные новости

Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о якобы полном вытеснении Сил обороны Украины из Курской области. Также он фактически признал участие северокорейских войск в боях с Силами обороны.

Впоследствии в Генштабе ВСУ опровергли эту информацию. Там заявили, что российское руководство пытается выдавать "желаемое за действительное", когда говорит о вытеснении Сил обороны из Курской области.

Между тем аналитики DeepState подтверждают, что России удалось продвинуться на Курщине. В то же время эксперты отмечают, что Силы обороны продолжают удерживать позиции на территории области.

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