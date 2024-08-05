Один десантник запустил крылатый беспилотник, похожий на воробья.

Спецназовцы Китая продемонстрировали электрические скейтборды, реактивные доски для серфинга и другие гаджеты во время боевой демонстрации. Событие транслировали по телевидению в четверг.

Как сообщает Business Insider, государственное военное телевидение Китая транслировало учения с живой стрельбой, которые состоялись в Наньчанской пехотной академии в Цзянси в честь 97-й годовщины Народно-освободительной армии.

В телевизионном сегменте несколько солдат Jiaolong Commandos, элитного десантного подразделения китайского флота, показали, как катаются на реактивных досках для серфинга в озере. Один десантник запустил крылатый беспилотник, похожий на воробья.

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Позже несколько спецназовцев, вооруженных штурмовыми винтовками, выехали из-за полосы деревьев на моторизованных скейтбордах, которые, по словам диктора государственного телевидения, были электрическими.

Когда они мчались по асфальтированной дороге, один коммандос во главе группы держал беспилотник, похожий на гигантского орла. В конце концов дрон взлетел, когда он подбросил его в воздух, управляя скейтбордом.

Когда они вошли в зону обстрела целей, один из военнослужащих выпустил ручной беспилотник с четырьмя маленькими винтами, который врезался в стену и взорвался.

Коммандос продвигались по полю на своих скейтбордах, стреляя по мишеням и запуская беспилотники. После тренировочной операции группа выехала на пикапе.

Другие телевизионные демонстрации включали использование реактивного ранца, подобного тому, который испытала Gravity Industries для Королевской морской пехоты Великобритании, квадрокоптера для наблюдения и дрона с дистанционным управлением, который разрывал бумажную цель.

Хотя личные электрические транспортные средства не используются в более широком масштабе, они начинают появляться в зонах боевых действий. Недавно российские военные блогеры сообщили, что российские войска в Украине используют электросамокаты для тихого перемещения между позициями.

Сообщалось, что на Донбассе пророссийские ополченцы также использовали мотоциклы, чтобы не быть замеченными беспилотниками.

Боевые действия в Украине повысили интерес во всем мире к более дешевому и более универсальному оружию, такому как FPV-беспилотники. Армия США, например, запросила в своем финансовом бюджете на 2025 год 2,4 миллиарда долларов на разработку недорогих беспилотников.

Китайские беспилотники на фронте в Украине

Хотя Китай отрицает поставки своих беспилотников Украине и России, де факто они широко используются обеими сторонами на фронте. В частности небольшой коммерческий дрон Mavic китайской фирмы DJI уже стал общим именем для разведывательных дронов и дронов со "сбросами".

По словам руководительницы Центра поддержки аэроразведки Марии Берлинской, россияне скупают в Китае дроны астрономическими партиями. Буквально выкупают продукцию целого завода на год вперед.

Также недавно стало известно, что Китай совместно с РФ разрабатывает новую модель беспилотника, похожую на иранский "Шахед".

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