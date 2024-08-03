Однако западные эксперты сомневаются в возможности установки энергоемкого оружия на подлодке.

Спутники, включая систему Starlink компании SpaceX, можно уничтожать с помощью лазеров, установленных на подводных лодках.

Такое заявление сделали китайские ученые, пишет Business Insider. Дело в том, что Китай и другие потенциальные противники США неустанно ищут способы уничтожить или ухудшить спутниковую связь и наведение, которые являются преимуществом военных США. Это не дает покоя ученым из Академии подводного плавания ВМС Китая и они уверены, что подводные лодки - это ответ.

"Подлодка с твердотельным лазерным оружием мегаваттного класса, установленным в ее средней части, может оставаться под водой, пока она поднимает выдвижную "оптико-электронную мачту" для стрельбы по спутникам, прежде чем снова погрузиться на глубину", - описывает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.

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Лазер предлагает потенциал для стрельбы по многим космическим целям, но он связан со многими сложностями подводных операций и не только. Ученые пришли к выводу, что запускать ракеты по маленьким и многочисленным спутникам, таким, например, как Starlink, крайне неэффективно.

Китайцы поняли, что спутниковые рои становятся важнейшей частью войны. Например, они позволили Украине обеспечить связь для ВСУ, когда существующие средства Интернета и спутниковой связи были уничтожены. Таким образом, они решили, что необходимо уничтожить или вывести из строя множество малых спутников на низкой орбите.

Китайские исследователи представляют решение в виде флотилий серийно выпускаемых лазерных подводных лодок, которые можно было бы отправлять в океаны по всему миру. Они будут ждать данных слежения от других источников, чтобы определить, когда тот или иной спутник можно поразить.

"Когда спутник входит в зону поражения, лазерное оружие поднимается. Из-за ограничений оборудования обнаружения подлодки, другие силы должны обеспечить спутниковое наведение для подводной лодки, чтобы атаковать спутник. После завершения атаки субмарина погружается и ждет следующей миссии или вернуться в порт", - говорится в исследовании.

Помимо уничтожения спутников, эти подводные лодки могут уничтожать самолеты или наземные цели, такие как радары и нефтеперерабатывающие заводы. Китайские исследователи подсчитали, что "скромное 150-киловаттное лазерное оружие на подводной лодке может повредить фотоэлектрическое оборудование обнаружения на противолодочном самолете за одну пятую секунды, с эффективной дальностью более 20 км", - говорится в Post.

Тем не менее, идея подводного противоспутникового лазера оставляет американских экспертов равнодушными. "Подводную лодку придется проектировать с нуля, чтобы она вырабатывала много-много мегаватт электроэнергии для питания лазера, стреляющего по объекту на высоте 200–300 миль, и это обеспечивает около 10 киловатт на цели", - прокомментировал бывший военно-морской аналитик Агентства военной разведки Крис Карлсон.