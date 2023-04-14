Китай не намерен поставлять оружие ни одному из участников войны в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган на совместной пресс-конференции со своей коллегой из Германии Анналеной Бербок.
"Что касается экспорта товаров военного назначения, Китай занимает разумную и ответственную позицию. Китай не будет поставлять оружие соответствующим сторонам конфликта, а также будет управлять и контролировать экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами", – заявил он.
Таким образом, Цинь Ган – самый высокий по рангу китайский чиновник, который публично опроверг планы поставок оружия в Россию.
Кроме того, министр в очередной раз заявил о готовности Пекина помочь найти мирное решение конфликта.
Выступавшая уже после Цинь Гана глава МИД Германии упрекнула Китай за нежелание прямо осудить российское вторжение.
"Я должна быть честной и сказать, что задаюсь вопросом – почему позиция Китая не включает призыв к агрессору России прекратить войну?" – сказала Бербок, стоя рядом с главой китайского МИДа.
Никакого ответа на эту реплику не последовало.
В целом же Бербок одобрительно высказалась относительно готовности Китая выступить посредником в урегулировании войны.
Позиция Китая по войне в Украине
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Китай декларирует свой нейтралитет в конфликте и предлагает найти решение путем переговоров. При этом Пекин ни разу не осудил сам факт военного вторжения, хотя и отмечал, что удары по гражданским объектам и мирным гражданам недопустимы.
Весь последний год в прессе появлялись сообщения, что Китай планирует или уже начал поставки оружия в Россию. Официальные лица на Западе только в январе впервые заговорили об опасности китайских поставок в РФ.
В недавно попавших в сеть секретных документах Пентагона есть данные, что Китай уже одобрил оружейные поставки. Однако пока нет подтверждений, что это решение начали воплощать на практике.