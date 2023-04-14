Китай также будет контролировать поставки товаров двойного назначения в Россию.

Китай не намерен поставлять оружие ни одному из участников войны в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган на совместной пресс-конференции со своей коллегой из Германии Анналеной Бербок.

"Что касается экспорта товаров военного назначения, Китай занимает разумную и ответственную позицию. Китай не будет поставлять оружие соответствующим сторонам конфликта, а также будет управлять и контролировать экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами", – заявил он.

Таким образом, Цинь Ган – самый высокий по рангу китайский чиновник, который публично опроверг планы поставок оружия в Россию.

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Кроме того, министр в очередной раз заявил о готовности Пекина помочь найти мирное решение конфликта.

Выступавшая уже после Цинь Гана глава МИД Германии упрекнула Китай за нежелание прямо осудить российское вторжение.

"Я должна быть честной и сказать, что задаюсь вопросом – почему позиция Китая не включает призыв к агрессору России прекратить войну?" – сказала Бербок, стоя рядом с главой китайского МИДа.

Никакого ответа на эту реплику не последовало.

В целом же Бербок одобрительно высказалась относительно готовности Китая выступить посредником в урегулировании войны.

Позиция Китая по войне в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Китай декларирует свой нейтралитет в конфликте и предлагает найти решение путем переговоров. При этом Пекин ни разу не осудил сам факт военного вторжения, хотя и отмечал, что удары по гражданским объектам и мирным гражданам недопустимы.

Весь последний год в прессе появлялись сообщения, что Китай планирует или уже начал поставки оружия в Россию. Официальные лица на Западе только в январе впервые заговорили об опасности китайских поставок в РФ.

В недавно попавших в сеть секретных документах Пентагона есть данные, что Китай уже одобрил оружейные поставки. Однако пока нет подтверждений, что это решение начали воплощать на практике.

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