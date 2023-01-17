Китай столкнулся с системным кризисом, в котором демографический спад идет рядом с замедлением экономики.

Темпы экономического роста в Китае замедлились до самых низких показателей за последние полвека. Всему виной жесткие карантинные ограничения и спад на рынке недвижимости, пишет Reuters.

Так, по итогам 2022 года ВВП Китая вырос на 3%, что почти вдвое ниже изначальных ожиданий на уровне около 5,5% и резко контрастирует с темпами роста в 2021 году, когда экономика выросла на 8,4%.

Издание отмечает, что, если не брать в расчет показатели 2020 года, когда из-за начала эпидемии COVID рост экономики Китая составил всего 2,2%, то показатели 2022 года окажутся самыми худшими для страны с 1976 года – последнего года разрушительной "культурной революции".

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Аналитики полагают, что именно эта ситуация в экономике вынудила власти Китая внезапно и резко отменить большинство карантинных ограничений в конце года. Но даже это не позволило нарастить темпы роста экономики.

Ситуация в Китае – последние новости

В Китае впервые за 60 лет зафиксировано сокращение общей численности населения. За прошедший год китайцев стало меньше на 850 тысяч человек.

Вероятно, свой вклад в демографическую ситуацию сделала эпидемия коронавируса. В конце года страну накрыла мощная волна заражений, убившая за месяц 60 тысяч человек.

На фоне экономических проблем и внутриполитической напряженности Пекин начал прощупывать почву на предмет улучшения отношений с Западом и ослабления связей с РФ.

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