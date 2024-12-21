В частности, в Пентагоне предупреждают, что скоро Китай сможет осуществлять высокоточные удары на большие расстояния со своих надводных кораблей.

Китай уменьшает отрыв по количеству ракетных труб с ВМС США, поэтому длительное преимущество последней страны в мощности вертикальных пусковых установок, становится все меньше, пишет Business Insider.

Сейчас военно-морские силы армии Китая имеют вдвое меньше ракетных шахт для запуска ракет, чем надводные боевые единицы ВМС США. В то же время новый исследовательский отчет отмечает, что такой рост является значительным по сравнению с несколькими годами назад.

В свою очередь в Минобороны США ранее предупредили, что Пекин сможет осуществлять высокоточные удары на большие расстояния со своих надводных кораблей в ближайшее время.

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В докладе Международного института стратегических исследований британского аналитического центра говорится о том, что США имеют 8400 ракетных блоков системы вертикального запуска (VLS) на десятках своих надводных боевых кораблей, тогда как китайские военно-морские силы имеют почти 4300 блоков VLS на аналогичном количестве военных кораблей.

"Элементы VLS на военном корабле могут нести целый ряд ракет, от перехватчиков ПВО до противокорабельных ракет и оружия для наземного нападения. Корабли часто оснащаются комбинированным вооружением для повышения универсальности миссии. По данным IISS, в конце 2024 года ВМС США имели 85 надводных боевых кораблей с VLS против 84 у Китая", - отметили в BI.

В то же время аналитик по морским исследованиям в IISS Йоханнес Фишбах отметил, что пять лет назад Китай имел около пятой части американского потенциала. По его словам, такое уменьшение разрыва в возможностях связывают с сокращением численности ВМС США, ведь их боевые корабли стареют, а Пекин опережает американские силы в строительстве военных кораблей.

"Разрыв между потенциалом ВМС США и потенциалом НОАК (Народно-освободительная армия Китая - УНИАН) будет продолжать сокращаться в обозримом будущем", - спрогнозировал эксперт.

В свою очередь в ежегодном докладе Пентагона напомнили, что Китай имеет крупнейший в мире военно-морской флот, который насчитывает более 370 кораблей и подводных лодок, среди которых более 140 основных надводных боевых судов.

В Минобороны США ожидают, что в следующем году такие возможности вырастут до почти 400 кораблей, а к концу 2030 года - до 435 судов.

"Значительная часть этого роста придется на основные надводные боевые корабли", - добавили в отчете Пентагона.

Несмотря на то, что количество ракетных шахт открывает представление о боевых возможностях флота, морские бои на море не полностью определяются возможностями VLS, подчеркивают в Business Insider.

"Пусковые шахты отличаются по размеру и функциям, и боеприпасы также различаются. Противовоздушная оборона и другие контрмеры также будут иметь значение в американо-китайском конфликте. Морские бои также выходят за пределы надводных боевых кораблей и их соответствующего потенциала VLS. Военные могут запускать противокорабельные ракеты или другие боеприпасы с суши или сбрасывать их с самолетов. Кроме того, подводные лодки могут быть оснащены пусковыми установками. США до сих пор сохраняют значительное преимущество над Китаем под водой", - отметили в материале.

Китай и США - последние новости

Ранее в Пентагоне рассказали, когда Китай может создать свой собственный бомбардировщик-невидимку. По словам американских военных, они не ожидают появления нового китайского стратегического бомбардировщика H-20 до следующего десятилетия.

Также сообщалось, что власти США могут ввести санкции в отношении танкеров "теневого флота" РФ, а также рассматривает возможность ввести ограничения против китайских банков, чтобы попытаться уменьшить доходы России от нефти, которые она тратит на ведение войны в Украине.

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