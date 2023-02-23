В МИД пытаются улучшить позицию официального Пекина в отношении российской агрессии.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что наша страна пытается улучшить дипломатические отношения с Китаем. Однако коммуникация на уровне руководства между государствами остается "очень сложной".

"Мы все же пытаемся улучшить позицию официального Пекина в отношении российской агрессии... К сожалению, коммуникация была и остается очень сложной на уровне самом высоком – на уровне руководства. И правительство, и президент, и вся дипломатическая наша служба пыталась и до войны, и с начала войны, и во время войны отыскать ключик к этому очень важному для нас государству для того, чтобы его позиция была более благоприятна, чем сегодня. Чтобы это был не только этот нейтралитет (который, в принципе, мы тоже ценим)", – объяснил Мельник в интервью "Украинской правде".

По словам заместителя главы МИД, Украина не теряет надежду "достучаться как до ума, так и до сердец китайского руководства для того, чтобы сделать невозможным любой альянс с путинской Россией".

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Война в Украине: позиция Китая

С начала российского вторжения в Украину Китай не встал на сторону ни одной из сторон. Официально Пекин выступал за переговоры и завершение войны мирным путем. Однако в последнее время в СМИ появляется информация о поддержке России Китаем.

Кроме того, главный дипломат Китая Ван И заявил, что Китай намерен 24 февраля опубликовать документ, предлагающий политическое решение для прекращения войны в Украине.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что слышал от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы предложение мирного урегулирования войны с Россией от Китая, однако никаких официальных документов по этому поводу он не получал.

Позже постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь отметил, что в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину китайские власти обнародуют "документ с позицией" Китая по этой войне, а не "мирный план" по ее урегулированию.

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