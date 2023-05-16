Китайскому правительству не нравятся проукраинские лозунги на фасадах иностранных посольств.

Правительство Китая попросило иностранные посольства и представительства международных организаций, расположенные в Пекине, убрать "политическую пропаганду" с внешних стен своих зданий. По-видимому, китайским властям не нравятся баннеры в поддержку Украины, пишет японское издание Kyodo News.

О требовании китайского правительства журналистам рассказали многочисленные дипломатические источники. В уведомлении МИД КНР от 10 мая содержится призыв к посольствам и международным организациям не использовать внешние стены своих зданий для пропаганды и "избегать возникновения конфликтов между государствами".

Издание отмечает, что многие посольства в Пекине установили баннеры с изображением украинского флага и надписями на китайском и английском языках, например, #StandWithUkraine. Европейские дипломаты посчитали, что китайские власти недовольны именно этими баннерами, и не стали их убирать.

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"Считается, что письмо было отправлено во все дипломатические миссии в Китае. Европейский дипломат раскритиковал позицию Китая, заявив, что нет разумных оснований препятствовать выражению государством своих намерений и что они не будут выполнять уведомление", – пишет издание.

Позиция Китая по войне в Украине

Китай неустанно заявляет, что придерживается нейтралитета в военном конфликте между Украиной и Россией. Недавно министр иностранных дел КНР Цинь Ган прямо заявил, что его страна не намерена помогать оружием ни России, ни Украине.

Стремясь сыграть роль посредника, в феврале Китай представил свой "мирный план" по урегулированию конфликта. В нем содержались призывы к "уважению суверенитета всех стран", но почему-то не было призывов о выводе оккупационных войск РФ с украинской территории.

На этой неделе спецпредставитель Китая проводит масштабный европейский тур, который, как надеются в Пекине, даст старт процессу мирного урегулирования войны в Украине.

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