Технологическая война между США и Китаем наносит ущерб компаниям обоих государств.

Компания Apple потеряла около 200 миллиардов долларов капитализации после того, как Китай продлил ограничения на использование iPhone государственными служащими и тем самым спровоцировал удешевление акций компании на 6,4%.

Как пишет Sky News, компания Apple и ее поставщики де-факто становятся тем, кто платит "коммерческую цену" за продолжающуюся напряженность между США и Китаем на фоне роста конкуренции со стороны Huawei.

Согласно постановлению китайского правительства, запрет на использование iPhone или телефонов других иностранных марок касается не только государственных чиновников, но также посетителей этих учреждений и сотрудников государственных компаний. Источники утверждают, что некоторые компании в Китае платили сотрудникам до 200 юаней (27 долларов) за переход на телефоны местных брендов.

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Хотя количество государственных служащих в Китае неизвестно, Bank of America подсчитал, что такой запрет может сократить продажи iPhone до 10 миллионов в год из общего числа в Китае, составляющего около 50 миллионов. Зато продажи смартфонов Huawei, благодаря новой модели Mate 60 Pro, в этом году могут вырасти на 65% – до 38 миллионов, говорят аналитики.

"Пекин стремится уменьшить свою зависимость от американских технологий, но этот (запрет) действует как значительный встречный ветер для Apple, поскольку Китай является его крупнейшим международным рынком и составляет около 20% своих доходов", – отметила представительница британской инвестиционной платформы Interactive Investor Виктория Сколар.

По словам нескольких аналитиков Уолл-стрит, новые китайские ограничения показывают, что даже компания, имеющая хорошие отношения с правительством в Пекине, не защищена от проблем из-за напряженности между США и Китаем.

Sky News отмечает, что в последние годы Вашингтон пытался ограничить доступ Китая к передовым технологиям микросхем, в то время как Пекин пытается сократить зависимость от американских технологий. Сейчас власти США выясняют "характер и состав" нового чипа в смартфоне Huawei Mate 60 Pro, который, по мнению некоторых экспертов, не мог быть изготовлен без запрещенных к поставке в Китай технологий.

Противостояние США и Китая

Как писал УНИАН, Джо Байден стремится использовать стартующий в Индии саммит G20 для того, чтобы отвернуть от Китая страны "Глобального Юга". В частности США готовы предложить развивающимся странам ряд финансовых инструментов, чтобы у них была альтернатива китайскому геополитическому проекту "Один пояс, один путь".

Ранее ряд специалистов предупреждали, что Китай планирует управлять миром с помощью мобильных технологий. Как выяснилось, модули китайского производства в устройствах сотовой связи, в том числе сертифицированные для использования в федеральных службах США, запрограммированы отправлять информацию обратно на серверы в Китае, и неясно, насколько эффективны меры по предотвращению этого.

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