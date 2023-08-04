Более низкие, чем ожидалось, продажи самого известного устройства Apple, iPhone, не впечатлили инвесторов, в связи с чем Apple ожидает продолжение спада продаж.

Компания Apple прогнозирует спад продаж в текущем квартале, что приведет к снижению акций, несмотря на то, что в третьем финансовом квартале компании Уолл-стрит превзошли цели по продажам и прибыли.

Как сообщает Reuters, акции Apple упали примерно на 2% после того, как компания предсказала снижение продаж в четвертом квартале подряд. В только что закончившемся периоде прибыль в сфере услуг увеличилась, но более низкие, чем ожидалось, продажи самого известного устройства Apple, iPhone, не впечатлили инвесторов. Руководители заявили, что продажи iPhone увеличатся в четвертом квартале, но не сказали, насколько.

Apple находится в деликатном положении, поскольку ее укоренившийся iPhone борется за долю с конкурентами Android на зрелом рынке, в то время как ее следующий крупный продукт — гарнитура смешанной реальности Vision Pro, анонсированная в июне, — еще не поступила в руки потребителей.

Видео дня

Apple заявила, что продажи за третий финансовый квартал, закончившийся 1 июля, упали на 1,4% до 81,8 млрд долларов, а прибыль на акцию выросла на 5% до 1,26 долларов. Согласно данным IBES от Refinitiv, это превысило ожидания аналитиков в $81,69 млрд и $1,19 за акцию. Более слабые продажи iPhone были компенсированы сильными продажами в сегменте услуг, включающем Apple TV+, и продажами в Китае, которые выросли на 8% в годовом исчислении.

Финансовый директор Apple Лука Маэстри заявил, что компания ожидает роста выручки в годовом исчислении в четвертом финансовом квартале, заканчивающемся в сентябре, аналогично падению, о котором компания сообщила 3 августа. Согласно данным Refinitiv, этот прогноз продаж ниже ожиданий аналитиков относительно примерно стабильных продаж в четвертом квартале финансового года в размере 90,19 млрд долларов.

"Существует реальная озабоченность по поводу того, когда вырастут объемы продаж и каковы горизонты роста продаж iPhone", — сказал Дэниел Ньюман, исполнительный директор и главный аналитик исследовательской компании Futurum Group.

Расходы Apple на исследования и разработки также достигли 22,61 миллиарда долларов за финансовый год, что примерно на 3,12 миллиарда долларов больше, чем в этот момент в предыдущем году.

Как говорится в материале, тем временем Apple превзошла рынок смартфонов в Китае, который был самым слабым почти за десятилетие. По данным Counterpoint Research, общий объем продаж смартфонов в Китае во втором календарном квартале снизился на 8% до самого низкого уровня с 2014 года.

Согласно данным Refinitiv, Apple заявила, что продажи iPhone составили 39,67 млрд долларов, что ниже ожиданий аналитиков в 39,91 млрд долларов.

Жалобы на iPhone

В 2022 году Apple представила четыре смартфона серии iPhone 14, один из которых пришлось ждать до 7 октября из-за локдауна в Китае. Остальные модели вышли 16 сентября.

В августе 2023 года сообщалось о том, что владельцы iPhone 14 возмущены – аккумуляторы их смартфонов изнашиваются прямо на глазах. У многих пользователей процент износа батареи их айфонов упал ниже 90% – и это несмотря на то, что с выхода iPhone 14 не прошло и года.

Проблема быстрой деградации аккумуляторов в устройствах Apple существует во всех поколениях моделей iPhone, однако с выходом 14-ых моделей жалобы пользователей участились. Батареи последних айфонов стареют уж чересчур быстро. У многих пользователей процент износа батареи смартфона упал ниже 90%, и это несмотря на то, что с выхода новых iPhone не прошло и года. В среднем за год должно уходить не больше 5-7% от общей емкости.

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