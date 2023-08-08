Как заявляют эксперты, "Китаю не нужно будет бороться с Америкой; они могли бы просто выключить ее".

Модули китайского производства в устройствах сотовой связи, в том числе сертифицированные для использования в федеральных службах США, запрограмированы отправлять информацию обратно на серверы в Китае, и неясно, насколько эффективны меры по предотвращению этого.

Как сообщает Newsweek, такие модули сотовой связи повсеместно используются для подключения объектов к Интернету - от автомобилей до медицинского оборудования.

"Растущее повсеместное распространение модулей китайской сотовой связи в этих и других устройствах в так называемом Интернете вещей вызвало беспокойство в Конгрессе… Оно также обещает открыть новый фронт во все более сложной борьбе технологий между Вашингтоном и Пекином", - отмечает издание.

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Отмечается, что данные из сотовых модулей представляют собой потенциальную "золотую жилу" для китайской разведки, которая может анализировать информацию, собранную из миллионов подключенных устройств для понимания того, что происходит в США.

В дополнение к тому, что США зависят от китайских технологий в таких областях, как полицейская деятельность и реагирование на стихийные бедствия, существуют также опасения по поводу рисков для ключевой инфраструктуры, такой как энергия и транспорт.

Чувствительные устройства, в которых находятся модули китайского производства, могут быть даже отключены, чтобы дестабилизировать США в случае войны, говорят эксперты.

"Китаю не нужно будет бороться с Америкой; они могли бы просто выключить ее. Это вполне возможно", - сказал один из дипломатов.

При этом, по данным аналитиков, два лучших производителя модулей в мире в 2022 году - Quectel и Fibocom - расположены в Китае и обширно финансируются китайским правительством. В целом, около дюжины китайских производителей имели 77 процентов мирового рынка по объему в прошлом году, хотя это включает в себя огромный китайский внутренний рынок. За пределами Китая китайские компании занимают 53 процента от всех продаж в прошлом году.

По словам экспертов по безопасности лидеры Китая считают, что это ключ к новому мировому порядку, который позволит Коммунистической партии еще больше консолидировать контроль и расширить его по всему миру.

Возможно ли выявить уязвимости?

Хотя утверждается, что все китайские модули проходят проверку на безопасность хранения данных, многие эксперты указывают на то, что такие проверки не решают всех проблем.

Но не только обновления являются проблемой. Проверка также может не найти возможности, спрятанные в модуле. Например, устройство может не пересылать данные постоянно, но модуль может быть настроен таким образом, чтобы начать передачу данных по требованию производителя. Такую уязвимость намного сложнее обнаружить, отмечают эксперты.

Сложность технологии и отсутствие прозрачности в отношении производителей делают невозможным доверять модулям китайского производства, сказал Newsweek экс-представитель разведки в Департаменте внутренней безопасности. Он отметил, что данные, передаваемые с помощью любой ИТ, компьютерной или коммуникационной технологии, сделанной китайской компаснией, могут быть доступны в китайской разведке.

Он также сказал, что государственные и местные органы власти являются приоритетом для китайской разведки, так как они обладают более ограниченными возможностями по защите, чем федеральное правительство..

При этом эксперты отмечают, что решение рисков, связанных с китайскими технологиями, является сложной проблемой для США, потому что американские предприятия потратили десятилетия на аутсорсинг производства в Китай. Они отмечают, что западные конкуренты не имеют производственных мощностей, чтобы полностью запретить импорт китайских модулей но в то же время подчеркивают, что "критическая инфраструктура США не должна зависеть от стратегического соперника".

Санкции против технологий Китая

Президент США Джо Байден планирует к середине августа подписать указ об ограничении критических инвестиций США в технологии в Китае. ограничения будут сосредоточены на полупроводниках, искусственном интеллекте и квантовых вычислениях

Также ранее Индия запретила отечественным производителям военных беспилотников использовать компоненты, произведенные в Китае.

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