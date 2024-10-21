Новая подводная лодка типа 093B несколько больше старого типа 093.

У Китая появился новый тип подводной лодки, которая может представлять серьезную угрозу. Она может быть оснащена крылатыми ракетами.

Об этом пишет Дэвид Акс для The Telegraph. Ранее на спутниковых снимках военно-морской эксперт Томас Шугарт обнаружил образец дизель-электрической ударной подводной лодки типа 039, оснащенной небольшой вспомогательной ядерной энергетической установкой – инновация, которая может увеличить подводную выносливость этого типа подводных лодок. Но более свежие снимки свидетельствуют о том, что эта субмарина, похоже, затонула.

А вот новый тип, кадры с которым всплыли в начале октября, должен появиться в этом году. Новая подводная лодка типа 093B несколько больше старого типа 093. Она похожа на новейшие американские подводные лодки типа Block V "Вирджиния", которые имеют длину 460 футов (140 м) и водоизмещение 10 200 тонн. США оснащают свои корабли крылатыми ракетами "Томагавк", и Китай строит ракету CJ-10, примерно похожую на американскую.

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Если, как прогнозируется, ВМС Китая в конце концов построит десяток подводных лодок типа 093B и каждая из них будет иметь по 18 вертикальных ракетных шахт – как это предусмотрено проектной документацией – то они будут иметь наготове более 200 крылатых ракет подводного базирования.

"Как быстро китайские верфи смогут построить эти суда, неясно. Это может занять десятилетия. Но умные наблюдатели знают, что никогда не стоит недооценивать промышленный потенциал Китая – особенно когда речь идет о вооружении. Решительные усилия могут позволить спустить на воду десяток подводных лодок типа 093В уже через несколько лет", – отмечает Акс.

По словам автора, это свидетельствует о том, Китай пытается сравняться в своем потенциале с США – и пытается очень настойчиво.

"Эта попытка должна по крайней мере предоставить китайским ВМС новую мощную способность: незаметного удара на большом расстоянии. Потенциал непременно прибавится", – резюмирует Дэвид Акс.

Военная мощь Китая

Китай имеет огромную армию – количество личного состава, по данным из открытых источников, составляет примерно 2 миллиона человек.

К тому же, Китай быстро наращивает свои возможности в военно-морской сфере. Сейчас он имеет крупнейший в мире флот по количеству кораблей (около 350 единиц), включая авианосцы, эсминцы и подводные лодки. Хотя США сохраняют лидерство в тоннаже кораблей, китайский флот активно модернизируется и увеличивает свое присутствие, особенно в Тихоокеанском регионе.

Стоит упомянуть и о ядерном потенциале КНР. По данным на 2023 год, Китай имел примерно от 350 до 400 ядерных боеголовок. Это меньше, чем у США или России, но Пекин активно расширяет свой арсенал и модернизирует средства доставки.

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