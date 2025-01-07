По словам главы МИД Украины, контакт с американской стороной с целью четкого определения временных рамок встречи с Келлогом поддерживается.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на отмену визита в Украину отставного генерала Кита Келлога, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на должность специального представителя по вопросам Украины и России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сибига сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир в Киеве.

В частности, как отметил Сибига, во-первых, в Украине "рады всем визитам наших американских друзей".

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Кроме того, во-вторых, как сказал Сибига, в Украине очень надеются на визиты уже назначенных руководителей и руководителей новой администрации после инаугурации Дональда Трампа.

В-третьих, в Украине считают проведение встречи и визита генерала Келлога чрезвычайно важным.

"И я уверен, что эта встреча в свое время состоится и мы находимся в контакте для того, чтобы четко определить временные рамки для проведения ее, для наполнения этой встречи максимальным содержанием", - подчеркнул Сибига.

Как сообщал УНИАН, ранее агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники распространило информацию, что Келлог отложил запланированную поездку в Киев и другие европейские столицы до инаугурации Трампа 20 января.

20 декабря спикер МИД Георгий Тихий сообщил, что предварительная дата визита отставного генерала Кита Келлога определена. Предполагалось, что это произойдет до инаугурации Трампа. В Украине намерены донести информацию до Кита Келлога, которую важно учитывать при разработке видения новой командой Дональда Трампа путей к достижению справедливого мира.

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