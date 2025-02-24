Кир Стармер выступает за снижение цен на нефть.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призывает укреплять Украину и усиливать давление на российского диктатора Владимира Путина.

Об этом Стармер сказал во время выступления на пленарном заседании "Поддерживай Украину".

"Пришло время объединиться. В этот важный момент, когда начинаются переговоры, мы должны вместе формировать финальный результат. Россия не имеет в руках все тузы во время этой войны, потому что у Украины есть смелость защищать свою страну", - сказал Страмер.

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Премьер Британии добавил, что российская экономика сталкивается с большими проблемами.

"Мы должны укрепить Украину еще больше, чтобы гарантировать длительный мир, а не только паузу в этой войне", - отметил Стармер.

По его убеждению, усилить Украину можно несколькими способами.

"Во-первых, если мы увеличим военную помощь Украине. И Великобритания это делает. Предоставляет 4,5 млрд фунтов военной помощи. Больше, чем когда-либо", - подчеркнул Стармер.

Он добавил, что Великобритания делает все возможное для обучения украинских войск и большей мобилизации Украины.

"Во-вторых, мы должны также увеличить экономическое давление на Россию, чтобы Путин был готов не только говорить, а чтобы он был готов идти на уступки", - подчеркнул Стармер.

Как добавил премьер, Великобритания сейчас объявляет самый большой санкционный пакет против России с начала войны.

Стармер планирует говорить об этом с лидерами стран "Большой семерки".

"И я считаю, что страны "Большой семерки" должны также снизить цены на нефть", - считает британский премьер.

Он уверен, что сейчас есть возможность сделать основные шаги для длительного мира.

"Если мы хотим длительный мир - Украина должна быть за столом переговоров. И должны выстроить суверенитет для Украины и мощные гарантии безопасности. Великобритания готова поддерживать это своими войсками в Украине с европейцами и правильными условиями", - сообщил Стармер.

Другие действия Великобритании в контексте Украины

Как сообщал УНИАН, Великобритания и Франция разрабатывают план по размещению до 30 тысяч европейских миротворцев в Украине, если Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня.

Великобритания готова отправить истребители Typhoon для патрулирования неба над Украиной, чтобы помочь обеспечить мир.

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