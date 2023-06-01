Тем временем, бедственное положение северокорейцев ухудшилось из-за растущей нехватки продовольствия и скачка цен на зерно до самого высокого уровня.

Разведывательное агентство Южной Кореи заявило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын может страдать от расстройства сна, и они наблюдают за ним на предмет потенциально усугубляющейся зависимости от алкоголя и никотина.

Как сообщила законодателям Национальная служба разведки, власти Северной Кореи "интенсивно" собирают зарубежную медицинскую информацию о высокопоставленных чиновниках, страдающих бессонницей, в том числе сведения о лекарствах, используемых для ее лечения, таких как Золпидем. Об этом пишет Bloomberg.

Как рассказал журналистам депутат от правящей в Южной Корее "Партии народной власти" и секретарь парламентского комитета по разведке Ю Сан Бом, Северная Корея недавно импортировала большое количество иностранных сигарет от таких брендов, как Marlboro и Dunhill, а также высококачественные закуски, которые традиционно подаются с алкоголем. Он добавил, что анализ Кима Чен Ына, проведенный искусственным интеллектом, показывает, что тот весит около 140 кг.

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Тем временем, бедственное положение северокорейцев ухудшилось из-за растущей нехватки продовольствия и скачка цен на зерно до самого высокого уровня с тех пор, как Ким Чен Ын пришел к власти, отметил Ю Сан Бом. Он добавил, что также увеличилось количество преступлений, самоубийств и смертей от голода.

Напомним, ранее в среду Северная Корея не смогла запустить спутник на орбиту, но пообещала в ближайшее время возобновить усилия. Инцидент вызвал ошибочное предупреждение правительства Сеула, что вызвало панику. Разведывательное агентство Южной Кореи сообщило законодателям, что Ким Чен Ын, вероятно, наблюдал за запуском, и что спутник способен выполнять лишь элементарные разведывательные задачи.

Ким Чен Ын похудел

Как сообщал УНИАН, еще летом 2021 года населению Северной Корери запретили обсуждать внешность диктатора после его похудения.

Позже осенью появилась информация, что за последние два года северокорейский диктатор Ким Чен Ын похудел на 20 килограммов. Тогда представители южнокорейской разведки сообщили, что у Ким Чен Ына нет проблем со здоровьем, о которых часто писали в СМИ. В Сеуле также считали, что коммунистический режим поработал над созданием нового имиджа лидера КНДР.

А под конец 2021 года стало заметно, что лидер КНДР продолжал стремительно терять вес. Изменения во внешности диктатора местные власти и СМИ связали с последствиями "страданий" лидера страны.

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