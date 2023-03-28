Лидер Северной Кореи проверил новые тактические ядерные боеголовки, называя свою программу вооружений оборонительной.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал увеличить производство ядерных материалов, чтобы экспоненциально расширить арсенал страны. Он заявил, что его программа вооружений направлена на защиту страны.

Во вторник Ким Чен Ын впервые осмотрел новые тактические ядерные боеголовки под названием Hwasan-31s. Около 10 ядерных боеголовок были показаны наряду с баллистическими ракетами малой дальности и крылатыми ракетами дальнего действия, пишет The Wall Street Journal.

Лидер КНДР также ознакомился с планами ядерной контратаки и был проинформирован о системе управления ядерным оружием под названием Haekbangashoe, что означает "ядерный триггер".

Видео дня

"Только когда мы идеально подготовим способность использовать ядерное оружие в любое время и из любого места, мы гарантируем, что нам никогда не придется использовать ядерное оружие", - сказал Ким Чен Ын.

Он призвал своих ученых-ядерщиков увеличить производство оружейного расщепляющегося материала, используемого для изготовления ядерных бомб. Согласно опубликованной в прошлом году Министерством обороны Южной Кореи документации, Северная Корея увеличила свои запасы плутония до 154 фунтов в 2022 году (примерно 69,85 кг, - УНИАН), добавив 44 фунта с 2020 года (примерно 19,95 кг, - УНИАН).

Ядерные боеголовки, которые Северная Корея продемонстрировала во вторник, могут быть макетами, показывающими, что режим планирует разработать боеголовки, которые можно установить на различные ракеты, сказал Ян Ук, военный эксперт Института политических исследований Асан в Сеуле. Он отметил, что пока слишком рано определять, какими могут быть возможности боеголовок.

Северная Корея успешно испытала ракеты малого и дальнего действия и различные пусковые платформы, в том числе подводные лодки и поезда. "Боеголовки являются последним шагом, доказывающим возможности развертывания ракет, способных нести ядерное оружие", - сказал Ян Ук. Он добавил, что ранее, после демонстрации ядерных боеголовок, Северная Корея провела ядерное испытание, чтобы оценить взрывную мощность своего оружия.

Испытания оружия Северной Кореей

Официальные лица США и Южной Кореи с прошлого года заявляли, что Северная Корея готова провести еще одно ядерное испытание. Последние недели Пхеньян активизировал испытания оружия в ответ на военные учения США и их союзников. В частности, Северная Корея запустила баллистические ракеты малой дальности и показала новый подводный беспилотник, который, как она утверждает, может нести ядерную збюрой.

Согласно сообщению северокорейских СМИ, две ракеты малой дальности, запущенные в понедельник, были частью тренировок, имитировавших тактические ядерные атаки. В испытаниях использовались макеты ядерных боеголовок, которые взорвались в воздухе.

На прошлой неделе КНДР заявила, что ее подводный беспилотник также взорвал имитацию боеголовки, угрожая создать "радиоактивное цунами". В понедельник военные Южной Кореи заявили, что подводный дрон все еще находится на ранних стадиях разработки, и что Пхеньян преувеличивает его возможности.

Американский ядерный авианосец USS Nimitz прибыл во вторник в порт Южной Кореи Пусан, демонстрируя силу против Северной Кореи. Вашингтон и Сеул проводят совместные учения по высадке десанта до 3 апреля. В комментарии, опубликованном во вторник, Северная Корея вновь осудила совместные военные учения, обвинив США в разрушении мира и стабильности в регионе.

Северная Корея сосредотачивается на сплочении внутренней поддержки своей ядерной и ракетной программы, при этом государственные СМИ сообщают о сотни тысяч северокорейцев записываются на военную службу, и оправдывают наращивание вооружений как средство защиты от сил США и Южной Кореи, сказала Ли Хо Рюн, военная исследовательница Северной Кореи из Корейского института оборонного анализа в Сеуле.

"Национальная поддержка его ядерной и ракетной программы помогает Киму сместить акцент с экономических проблем и нехватки продовольствия", - сказала Ли.

Вас также могут заинтересовать новости: