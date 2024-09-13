КНДР крайне редко раскрывает свои мощности по обогащению урана.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Институт ядерного оружия, который является производственной базой ядерных материалов оружейного класса.

"Он отметил необходимость дальнейшего увеличения количества центрифуг, чтобы экспоненциально увеличить ядерное оружие для самозащиты", - сообщило официальное корейское центральное информационное агентство KCNA.

Как пишет Bloomberg, КНДР крайне редко раскрывает свои мощности по обогащению урана. Министерство объединения Южной Кореи "решительно осудило" Северную Корею за обещание ускорить свою программу ядерного оружия.

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Изображения будут тщательно изучены США и их союзниками, а также экспертами по оружию, чтобы получить лучшее представление об оборудовании, которое Северная Корея использует для обогащения урана, и сколько оно может произвести.

По мнению издания, это указывает на то, что Пхеньян больше не видит причин скрывать свою программу по обогащению урана, которую он когда-то яростно отрицал.

Официальные лица Южной Кореи считают, что КНДР, вероятно, рассматривает возможность ядерного испытания ближе к выборам, чтобы повысить свою популярность. Последний раз такие испытания прошли в сентябре 2017 года, и ее самая мощная атомная бомба была ориентировочно 120-250 килотонн.

Ранее Северная Корея полагалась на производство плутония, производя примерно одну бомбу в год. Но перейдя на программу по обогащению урана она теперь может производить достаточно материала для примерно шести видов ядерного оружия в год, говорят эксперты по оружию.

В статье Корейского института анализа обороны указывается, что КНДР имеет примерно от 80 до 90 боеголовок. При этом Ким ожидает иметь от 100 до 300 в долгосрочной перспективе.

Сейчас в Северной Корее есть как минимум два завода для обогащения урана. Первый - в главном ядерном исследовательском центре Йонбен, примерно в 100 километрах к северу от Пхеньяна, который посетили сторонние научные наблюдатели. Другой находится в Кансоне - тайном объекте вблизи Пхеньяна.

Анкит Панда, эксперт по ядерной политике Фонда Карнеги за международный мир, считает, что обнародованные фото могут быть именно с секретного завода.

Ядерное оружие в КНДР

Недавно Ким Чен Ын заявил, что его страна сейчас реализует политику развития ядерных сил, чтобы увеличить количество ядерного оружия "в геометрической прогрессии".

По его словам, сильное военное присутствие необходимо для того, чтобы противостоять "различным угрозам со стороны Соединенных Штатов и их сторонников". Лидер КНДР добавил, что Северная Корея сталкивается с "серьезной угрозой" со стороны того, что она считает ядерным военным блоком во главе с США в регионе.

В июне Северная Корея заявила об успешном проведении важного испытания, направленного на разработку ракет с несколькими боеголовками.

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