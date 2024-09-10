По словам лидера Северной Кореи, таким образом страна обезопасит себя от "угроз".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна сейчас реализует политику развития ядерных сил, чтобы увеличить количество ядерного оружия "в геометрической прогрессии". Об этом сообщило государственное телеграфное агентство страны KCNA, передает Reuters.

Во время своей речи по случаю годовщины создания Северной Кореи Ким подчеркнул, что страна должна тщательно подготовить свой "ядерный потенциал и готовность использовать его должным образом в любой момент для обеспечения прав на безопасность государства".

По его словам, сильное военное присутствие необходимо для того, чтобы противостоять "различным угрозам со стороны Соединенных Штатов и их сторонников". Лидер КНДР добавил, что Северная Корея сталкивается с "серьезной угрозой" со стороны того, что она считает ядерным военным блоком во главе с США в регионе.

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В то же время заместитель министра обороны Южной Кореи по вопросам политики Чо Чхан Рэ и его американские и японские коллеги осудили диверсификацию КНДР систем доставки ядерного оружия, испытания и запуски баллистических ракет.

Во время встречи в Сеуле они подтвердили приверженность по укреплению трехстороннего сотрудничества для обеспечения мира в регионе, а именно путем сдерживания ядерной и ракетной угрозы со стороны Северной Кореи, говорится в совместном заявлении, которое опубликовал Государственный департамент США.

Сотрудничество между КНДР и Россией - последние новости

Ранее агентство военной разведки Южной Кореи заявило, что с середины 2022 года Северная Корея отправила в Россию 13 тысяч морских контейнеров, в которых могли перевозить вооружение. По информации разведки, готовясь к войне в Украине, Россия начала официально использовать КНДР как базу поставок оружия и боеприпасов.

В то же время южнокорейский аналитик Енджун Ким сообщил, что Северная Корея имеет около 300 военных заводов, к которым приписано ориентировочно 500 000 работников. Сейчас в этой сети появился платежеспособный клиент - Россия, считает эксперт.

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