В результате разрушительных наводнений в наиболее пострадавшем районе провинции Джаган могли погибнуть до нескольких тысяч человек.

Северная Корея казнила нескольких чиновников после того, как в результате сильного наводнения в конце июля погибли тысячи людей в северном регионе страны, сообщает телеканал Chosun.

Около 20-30 чиновников регионального правительства в пострадавшем от наводнения районе были расстреляны в прошлом месяце, сообщает TV Chosun со ссылкой на неназванного представителя правительства Южной Кореи.

В результате разрушительных наводнений в наиболее пострадавшем районе провинции Джаган могли погибнуть до нескольких тысяч человек, сообщает кабельное телевидение.

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Ким Чен Ын заявил на экстренном партийном собрании в конце июля, что строго накажет тех, кто "серьезно пренебрег" своими обязанностями и поэтому несет ответственность за жертвы. Пропагандистский аппарат Северной Кореи распространил фотографии Кима, наблюдающего за спасательными работами после стихийного бедствия, но о погибших не сообщил.

Ливни повредили около 4100 домов, затопили дороги и железнодорожные пути и уничтожили около 3000 гектаров сельскохозяйственных угодий в городе Синыйджу, торговом центре, связанном с Китаем мостом, и близлежащем уезде Ыйджу, сообщают северокорейские государственные СМИ. Около 5000 человек были спасены, сообщило официальное Корейское центральное информационное агентство.

По данным TV Chosun, ущерб от наводнения был более обширным дальше на север в провинции Чаганг, которая граничит с Китаем и является домом для верхнего и среднего течения реки Ялуцзян, известной как река Амнок в Корее. Некоторые тела были обнаружены во время работ по очистке почвы после того, как уровень воды спал, сообщили южнокорейские СМИ.

Сотрудничесво РФ с Северной Кореей

Зарегистрированная в городе Комсомольск-на-Амуре компания "Востокбиртрейд" получила разрешение на импорт пива, произведенного в Северной Корее. Об этом сообщает Reuters.

В РФ разрешили ввозить светлое фильтрованное пиво под названиями XINBALU 1999 и "Станция Харбин". Последнее наименование указано в соответствующей декларации кириллицей. Согласно ей, производителем выступает компания Heilongjiang Quanrun Beer Co, зарегистрированная в КНДР.

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