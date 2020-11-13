В Таиланде обнаружили контрабандную партию кетамина стоимостью миллиард долларов.
Читайте такжеБананы с кокаином: под Одессой задержали контрабандный груз на 10 миллионов долларов (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
«Более 11 тонн препарата, расфасованные в пол тысячи мешков, нашли на одном из складов неподалеку от Бангкока. По словам полицейских, гигантская партия предназначалась для Европы, Австралии и ряда азиатских стран», – говорится в сюжете.
Как известно, кетамин применяют для анестезии, обезболивания и иногда как антидепрессант. Однако, из-за своего галлюциногенного действия, часто используется как наркотик.
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