Чиновник считает, что надо наконец проснуться и осознать, что "мы сами по себе", пишет издание.

Европейские чиновники ошеломлены ссорой президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа в Овальном кабинете 28 февраля, а один высокопоставленный дипломат после этого описал администрацию США как "неуравновешенную", пишет Financial Times.

"Один высокопоставленный дипломат сделал вывод, что "мы сами по себе", и описал администрацию Трампа как "неуравновешенную". "Нам наконец нужно проснуться и осознать: это все", - добавил дипломат", - так описывает издание реакции европейских чиновников на последние события в Белом доме.

Также журналисты заметили реакции на то, что происходило в Овальном зале, посолки Украины в США Оксаны Маркаровой.

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Говорится, что она "закрыла глаза, опустила голову и схватилась за переносицу, когда спор обострился".

Визит Зеленского в США: главное

Как сообщал ранее УНИАН, 28 февраля во время визита Зеленского в Вашингтон между президентами Украины и США, а также вице-президентом США в прямом эфире возник ожесточенный спор, который закончился тем, что украинский президент уехал из Белого дома.

После этого Трамп заявил, что "президент Зеленский не готов к миру" и что "он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете". И добавил, что "он может вернуться, когда будет готов к миру".

Впоследствии Зеленский выступил с первыми комментариями после встречи с Трампом. Он поблагодарил Америку, президента, Конгресс и американский народ "за поддержку" и "за этот визит" и добавил, что "Украине нужен справедливый и длительный мир".

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