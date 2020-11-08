Киев ждет завершения технического расследования "объективным и беспристрастным способом".

Дальнейшие переговоры с Ираном будут зависеть от переданной им информации о катастрофе самолета компании «Международные авиалинии Украины».

Читайте такжеМИД: Украина и Иран продолжат переговоры по делу о сбитии самолета МАУ в ноябре-декабреОб этом сообщил Радио Свобода заместитель министра иностранных дел, руководитель украинской группы переговорщиков с Ираном по катастрофе украинского самолета Евгений Енин.

«На сегодняшний день мы еще не согласовали точные даты переговоров. В значительной степени это будет зависеть как от выполнения сторонами договоренностей, достигнутых в ходе предыдущего раунда переговоров, так и от ситуации с пандемией COVID-19», - сказал он и добавил: «Безусловно, мы ждем выполнения иранской стороной своих обещаний - направления информации. Это напрямую будет влиять на ситуацию, которую мы можем иметь в ходе следующего раунда переговоров. Если мы увидим, что пока не о чем говорить, то, пожалуй, более целесообразно будет подождать, пока все стороны выполнят данные ими обязательства».

Енин сообщил, что 6 ноября состоялось очередное заседание Совета IKAO (Международной организации гражданской авиации), в нем принял участие представитель Украины. Заместитель главы МИД добавил, что украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что ее цель - установить справедливость.

«Мы с нетерпением ждем информацию, которую пообещал нам предоставить Иран в рамках переговорного процесса, а также завершения технического расследования именно объективным и беспристрастным способом. Сейчас соответствующая информация ни в Министерство иностранных дел, ни в Офис генерального прокурора от иранской стороны не поступала», - подчеркнул Енин.

Сбивание самолета МАУ в Иране: история переговоров

Украинская делегация на переговорах 18-21 октября намеревалась услышать от иранской стороны детальное объяснение причины сбития самолета и, кто за это понесет ответственность.

19 октября в Тегеране заместитель министра иностранных дел Евгений Енин встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. По словам Енина, Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого иранскими военными самолета компании «Международные авиалинии Украины» независимо от их гражданства.

19-20 октября в Тегеране состоялись заседания трех рабочих групп (с участием представителей организаций по вопросам гражданской авиации, военных экспертов, а также по вопросам уголовной юстиции).

20 октября Енин заявил, что Иран намерен как можно скорее завершить техническое расследование сбития самолета МАУ и установить истину и справедливость. Украина ожидает развитие уголовного преследования причастных к сбитию самолета МАУ и привлечению виновных к ответственности.

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Автор: Светлана Закелова