В Гамбурге секс-работницы требуют снять карантинные ограничения с борделей

Секс-работницы утверждают, что бордели являются не более опасными, чем магазины.

В немецком Гамбурге секс-работницы устроили демонстрацию с требованием открыть бордели, которые закрыли на карантин из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Секс-работницы утверждают, что бордели являются не более опасными, чем магазины, рестораны и бары, которым уже разрешили работать.

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Ассоциация секс-работников, которая организовала протест, заявляет, что длительное закрытие лицензированных помещений вынуждает некоторых работниц идти на улицу, что является незаконным и гораздо опаснее и негигиеничным способом работы.

«Проституция не несет большего риска заражения, чем другие услуги, связанные с телом, массаж, косметика или даже танцы или контактные виды спорта», - говорится в сообщении ассоциации.

Как сообщал УНИАН, 10 июля 2020 года власти Сербии отказались от идеи вводить комендантский час из-за пандемии коронавируса после того, как в Белграде и еще нескольких городах страны протесты против карантинных ограничений переросли в столкновения между протестующими и полицией.

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