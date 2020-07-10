Протесты вынудили власть Сербии отказаться от комендантского часа

При этом некоторые новые ограничения в стране объявили.

Власти Сербии отказались от идеи вводить комендантский час из-за пандемии коронавируса после того, как в Белграде и еще нескольких городах страны протесты против карантинных ограничений переросли в столкновения между протестующими и полицией.

Читайте такжеВ Сербии продолжаются антиправительственные протесты, спровоцированные карантином (фото)Как передает Радио «Свобода», при этом некоторые новые ограничения в стране объявили.

Премьер-министр Ана Брнабич сообщила, что вводится запрет на организованные публичные собрания в количестве более чем 10 человек. Это касается как мероприятий на открытом воздухе, так и тех, что проводятся в помещении.

Несмотря на запрет, протестующие вечером 9 июля третий вечер подряд собрались у здания парламента в Белграде. Они выступают против действий правительства по усилению ограничений.

Правительство мотивирует свои действия ростом количества случаев коронавирусного заболевания COVID-19. По официальным данным, в Сербии обнаружили 17 342 случая инфицирования. Количество заболевших начало резко расти в конце июня.

Ранее УНИАН сообщал, что пророссийские СМИ распространяли фейк про «наемников из Украины» среди протестующих в Сербии.

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