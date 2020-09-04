В Еврокомиссии считают, что в ЕС должны действовать общие правила ограничений на путешествия и определения карантинных зон.

Еврокомиссия предложила обобщить подходы в Европейском Союзе к ограничениям на поездки, введенные из-за пандемии коронавирусной болезни.

Соответствующие рекомендации сегодня, 4 сентября, представили еврокомиссары по юстиции Дидье Рейндерс и по внутренним делам Ильва Йоханссон во время пресс-конференции в Брюсселе, сообщает DW .

"Для многих граждан, которые полагаются на беспрепятственные поездки ежедневно, какофония национальных правил в ЕС стала чрезмерным бременем. Мы хотим упростить вещи", - заявил Рейндерс. "Мы хотим четкой системы "зеленый, оранжевый, красный", а не калейдоскоп различных мероприятий", - добавила Йоханссон.

"Наш приоритет - обеспечить, что европейцы могут свободно путешествовать в ЕС и одновременно ограничить распространение COVID-19. С различными ограничениями сейчас трудно понять, куда и как мы можем поехать", - заявила в свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия предложила три критерия, по которым государства ЕС смогут определять, вводить ли ограничения на путешествия. А именно: общее количество новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней; процент положительных тестов на коронавирус от общего количества проведенных тестов; количество тестирований на 100 тысяч населения за последнюю неделю.

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Все эти данные, по замыслу Еврокомиссии, государства ЕС еженедельно будут сообщать в Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Причем данные должны быть разбиты по регионам, чтобы ограничения вводились не для всех стран, а только для отдельных их территорий.

На основе полученных данных ECDC будут публиковать карту стран ЕС и Европейской экономической зоны, где страны и регионы будут обозначены в соответствии с общим цветным кодом.

"Зелеными" будут территории, где количество новых случаев составит менее 25 и доля положительных тестов будет ниже трех процентов.

"Оранжевыми" будут регионы, где количество новых случаев будет ниже 50, но доля положительных тестов превысит три процента или наоборот, новых случаев будет от 25 до 150, но доля положительных тестов будет ниже трех процентов.

"Красными" будут зоны, в которых более 50 новых случаев заражения и доля положительных тестов выше трех процентов или количество новых случаев выше 150 на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

Предусмотрена и "серая" зона для территорий, где провели менее 250 тестов на 100 тысяч населения или нет достаточной информации о количестве новых случаев и тестов.

Еврокомиссия предлагает делать обязательными карантин или тест на COVID-19 для тех, кто возвращается из "красных" и "серых" зон. В то же время в Брюсселе отмечают, что государствам ЕС следует воздержаться от запрета на въезд на их территорию из других стран Евросоюза.

Поскольку ограничения на путешествия и карантин - это полномочия государств ЕС, то Еврокомиссия внесла свои предложения в виде рекомендации для решения Совета ЕС. Представители правительств рассмотрят этот документ на следующей неделе. Причиной рекомендаций Еврокомиссии стали очень разнообразные карантинные правила и ограничения на поездки. Наибольшее недовольство в Брюсселе вызвало решение Венгрии закрыть свои границы для всех иностранных граждан, за исключением Польши, Чехии и Словакии.

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Автор: Леся Лещенко