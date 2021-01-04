Пандемия - это время ограничений и жестких правительств, но чрезвычайные меры не должны стать новой нормой.

Это был ужасный год для свободы. И это приходится признать не только потому, что на носу новый локдаун. Как война или другие катастрофы, пандемия меняет приоритеты. В 2020-м личная свобода казалась менее важной, а общественное здоровье - наоборот.

Государственный патернализм неожиданно стал вполне принятым или, по крайней мере, необходимым, - пишет Bloomberg. Но в то же время COVID-19 стал идеальным оправданием для циников и автократов, которые и раньше презирали свободу, а теперь пытаются похоронить ее вообще. С началом 2021 года переживает ли свобода глобальный упадок? "Либерализм" уже в прошлом?

Читайте такжеCNN: Европу ждет ужасный 2021-й годКартинка была не такой и радужной уже в начале 2020-го. Еще в прошлом январе казалось, что классический либерализм выходит из моды, а новый коллективизм - наоборот. COVID-19 ускорил этот тренд. Чтобы избежать замешательства, нужно четко сказать, что такое "классический либерализм". Он не имеет ничего общего с американским пониманием левого или жесткого правительства. Так же он не означает европейскую "неолиберальную" карикатуру.

Речь идет об важной философии, которая рассматривает личную свободу как наивысшую ценность, при этом признавая потребность согласовать этот принцип с обществом как таковым. По этой причине либерализм может время от времени жить с ограничениями свободы. Принцип вреда по определению трактата Джона Стюарта Милля "О свободе" за 1859 год говорит, что "единственная цель, ради которой власть может быть справедливо применена против любого члена цивилизованного общества против его воли - это ради того, чтобы предотвратить вред другим".

Поэтому во внедрении локдауна ради замедления распространения COVID-19 нет ничего нелиберального. Так же как и в требованиях носить маски в общественных местах. Государство не становится автоматически нелиберальным, если во времена экономического потрясения оно временно становится главной экономической силой, финансово поддерживая фирмы и людей, пока они не смогут снова зарабатывать себе на жизнь.

Читайте такжеPolitico: Евросоюз вступает в судебную битву за свое существованиеПроблемы начинаются тогда, когда эти меры адаптируются, расширяются и когда ими злоупотребляют. Мир и без того двигался в сторону авторитаризма на протяжении последних лет. Китаю не нужен был COVID-19, чтобы преследовать уйгуров или давить на Гонконг. Так же Александру Лукашенку не нужна пандемия, чтобы терроризировать Беларусь. Но многие автократов воспользовались коронавирусом как очередным оправданием для преследования их критиков, свободы прессы, меньшинств и других, кто им не нравится.

За прошлый год, согласно данным Freedom House, ситуация с демократией и правами человека ухудшились в 80 странах мира. В Зимбабве банды правительства во имя локдауна арестовывали, похищали, насиловали и нападали на оппозиционных лидеров, активистов и других диссидентов. Власть по всему миру: от Казахстана до Шри-Ланки, Камбоджи и Гватемалы, - вела себя примерно столь же плохо.

Даже когда правительства физически не терроризируют людей, они устанавливают все более жесткую цензуру в интернете или, используя потребность отслеживать контакты зараженных в качестве оправдания, строят новые системы тотальной слежки. Китай зашел дальше, чем кто-либо, связав между собой биометрические, финансовые и другие данные о гражданах без их согласия. Даже в демократических обществах, таких как Южная Корея и Сингапур появляется инфраструктура, которую за мгновение можно легко превратить из прозрачной в оруэлловскую.

В сильных демократиях, таких как Германия и США, система уравновешивания и проверок остается достаточно мощной, чтобы не допустить начала такой дистопии в ближайшем будущем. Но там тоже появился климат, который разрушает демократический и цивилизованный дискурс. А это предпосылка возникновения либерального общества.

Читайте такжеForeign Policy: Китай ведет себя более агрессивно по тем же причинам, что и РоссияГлавные виновники этого - сторонники теорий заговоров, которые всегда процветают во времена чумы. Они беспечно злоупотребляют свободой слова и собраний, чтобы распространять дезинформацию и ложь.

"Либералы будут первыми, кто встанет на защиту права этих людей не соглашаться с политикой правительства или интерпретировать медицинские факты по-другому. Но когда люди используют свою свободу, чтобы отрицать факты и искажать правду, они совершают акт вандализма над нашей интеллектуальной, психологической и культурной основной", - говорится в статье.

Другой нелиберальный тренд экономический. Он тоже возник до COVID-19. Китай особенно выставлял свою форму государственного капитализма как конкурентную модель для открытой рыночной экономики Запада с присущей ей конкуренцией. В ответ западные госдарства начали практиковать большее государственное вмешательство. Коронавирус лишь усилил эти изменения. Сначала вмешательство правительств было необходимым. Экзогенный шок от пандемии плохо сказался на целых экономиках. Только государство могло создать спрос и не допустить массовую бедность.

Читайте такжеGazeta Wyborcza: Коронавирус помогает ЛукашенкоВ 2021 году вопрос будет следующим: этот Левиафан будет ли способен и захочет ли он снова отучить экономики от жизни с огромными пакетами стимуляции, отсрочкой банкротств, выплатами субсидий и другими формами вмешательства. Немецкие экономисты предостерегают, что в следующем году в стране может появиться около 800 тысяч "зомби-компаний". Есть фирмы, которым, возможно, и стоило бы умереть и исчезнуть с рынка из-за причин, не связанных с пандемией. Но правительственная политика искусственно поддерживает их жизнь.

Коллективно мировые экономики таким образом делают большой шаг по направлению к централизованному планированию. В следующем году коронавирус отступит. И некоторые правительства могут поддаться искушению расширить этот подход под лозунгом защиты окружающей среды или борьбы с климатическими изменениями.

Каким будет 2021 год?

Аналитический центр Atlantic Council считает, что в 2021 году мир ждут 10 главных угроз. Среди них - потенциальные войны, голод, который уже стал проблемой даже в Западной Европе, а также финансовый кризис.

Однако, не все так мрачно и ужасно. Эксперты Atlantic Council перечислили также 10 возможностей, которые в этом году будут у человечества. Одна из них способна приблизить мир в Украине.

Издание Radio Free Europe/Radio Liberty ожидает, что в 2021 году Россия изменит свое поведение в отношении соседей. Конечно, Кремль не откажется от амбиций быть гегемоном на постсоветском пространстве. Но старые агрессивные методы стали для него "не по карману".

Между тем, Nature дал перечень важнейших научных событий, которые состоятся в 2021 году. В частности, издание советует следить за успехами в исследовании COVID-19, освоением Марса, а также за стволовыми клетками.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань