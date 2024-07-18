Республиканцы официально номинировали Джей Ди Вэнса на должность вице-президента США

Бывший критик, а ныне ближайший соратник Трампа официально стал номинантом на эту должность.

Сенатор от штата Огайо Джей Ди В энс официально принял номинацию от Республиканской партии на должность вице-президента.

Как сообщает CNN, это произошло на Национальном съезде Республиканской партии в среду вечером в Милуоки. Во время выступления Вэнс заявил, что Трамп "поставит Америку на первое место", а ночь после покушения на политика назвал "ночью надежды".

В субботу в Мичигане состоится первый митинг кампании Трамп-Вэнс.

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Также во время своего выступления Вэнс, который прошел путь от критика до соратника Трампа, раскритиковал политику Джо Байдена и обратился к белым избирателям рабочего класса в штатах, где республиканцы борются за голоса.

Также Вэнс отметил, что союзники по всему миру "распределят бремя обеспечения мира во всем мире".

"Больше никаких бесплатных поездок для стран, которые предают щедрости американских налогоплательщиков", - заявил он.

Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнса

На днях стало известно, что Дональд Трамп определился с кандидатом на должность вице-президента США в случае его победы на президентских выборах в ноябре, выбрав 39-летнего сенатора Джей Ди Вэнса из Огайо. Хотя сейчас Вэнс является одним из главных сторонников Трампа в Сенате, ранее он критиковал политика. В 2021 году он даже извинялся за свою позицию в отношении лидера республиканцев.

Примечательно, что Вэнс является ярым противником помощи Украине.

Между тем политолог-американист Владислав Фарапонов советует не переоценивать должность вице-президента в США. В комментарии УНИАН он отметил, что в Штатах вице-президент не имеет формального влияния на внешнюю политику.

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